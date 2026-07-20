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Η φωτιά δεν καίει οικιστικό κομμάτι.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το βράδυ της Δευτέρας καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο Νεοχώρι Πηλίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει έξω από το Νεοχώρι, όχι σε οικιστικό κομμάτι.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 22:30 και για την κατάσβεση επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου νοτίου Πηλίου. Στο σημείο μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.