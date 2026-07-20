Το τελευταίο 24ωρο ξέσπασαν 36 δασικές φωτιές.

Καλύτερη είναι η εικόνα από τις δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή εναέριων και επίγειων δυνάμεων.

Φωτιά στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 15:30 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να οριοθετηθεί, χωρίς να επεκταθεί.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079192238198800854}

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://www.youtube.com/shorts/kk5Ls4ZK-hg}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Δήμο Δέλτα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, συμβάλλοντας στον περιορισμό της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079226509869437005}

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν και στις δύο περιοχές για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη ασφάλιση των σημείων όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές.

Παράλληλα, κλιμάκια της ΔΑΕΕ βρίσκονται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών των πυρκαγιών.

39 δασικές πυρκαγίες σε ένα 24ωρο

Αυξημένη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής το τελευταίο 24ωρο, καθώς από τις 18:00 του Σαββάτου (19/7) έως τις 18:00 της Κυριακής (20/7) εκδηλώθηκαν συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2079230369639895248}

Από αυτές, οι 34 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πέντε ενεργά μέτωπα.