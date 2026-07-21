Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 42-43 κελσίου.

Στην κορύφωσή του βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις αρχές να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Η σημερινή ημέρα, μαζί με την Τετάρτη, αναμένεται να είναι η δυσκολότερη του φαινομένου, καθώς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα μεταξύ 38 και 40 βαθμών, ενώ σε περιοχές όπως ο Θεσσαλικός κάμπος, η Αιτωλοακαρνανία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και τμήματα της Πελοποννήσου αναμένονται οι υψηλότερες τιμές. Στη Λάρισα, μάλιστα, το θερμόμετρο δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Η Αττική και πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της έντονης ζέστης, ενώ την Τετάρτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν κυρίως στην ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο και κατά τόπους στην Κρήτη.

Από την Πέμπτη προβλέπεται σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει αισθητή πτώση. Ωστόσο, οι πολύ υψηλές τιμές θα διατηρηθούν τοπικά σε ορισμένες περιοχές της νότιας και νοτιοανατολικής Ελλάδας.

Εγκύκλιος με μέτρα

Έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, ενόψει του κύματος καύσωνα που προελαύνει στη χώρα και αναμένεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία σε επίπεδα άνω των 40 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στόχος της εγκυκλίου είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης και της θερμοπληξίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες, τα άτομα με χρόνια νοσήματα και όσοι εργάζονται ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εξωτερικούς χώρους.

Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την έκθεση στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, από τις 11:00 έως τις 17:00. Παράλληλα, συστήνεται η παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους, η κατανάλωση άφθονων υγρών και η αποφυγή αλκοολούχων ποτών και βαριών γευμάτων, τα οποία επιβαρύνουν τον οργανισμό.

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Οι πολίτες καλούνται επίσης να φορούν ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου κατά τις μετακινήσεις τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορρύθμιση του οργανισμού. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για τυχόν ειδικές οδηγίες.

Το Υπουργείο υπενθυμίζει ότι τα πρώτα συμπτώματα θερμικής εξάντλησης μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη εφίδρωση, αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλο, ναυτία, ταχυπαλμία και μυϊκές κράμπες. Εάν εμφανιστούν σημάδια θερμοπληξίας, όπως υψηλή θερμοκρασία σώματος, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή δυσκολία στην αναπνοή, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των παιδιών και των ηλικιωμένων, καθώς και στην ανάγκη να μην παραμένουν ποτέ άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα σε σταθμευμένα οχήματα, ακόμη και για λίγα λεπτά, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα.

Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του κύματος καύσωνα, ενώ το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ