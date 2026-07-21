Η ανάρτηση της ηθοποιού για τα έκτα γενέθλια του γιου της.

Τα γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο γιος της Λένας Δροσάκη και του Αλέξανδρου Μπουρδούμη και η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησής.

Ο μικρός Αναστάσης φέτος γίνεται έξι ετών και όπως όλα δείχνουν απολαμβάνει το καλοκαίρι του στο πλευρό των γονιών του.

Η Λένα Δροσάκη, με αφορμή την ημέρα προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, εκφράζοντας ορισμένα από τα βαθύτερα συναισθήματά της για τον γιο της.

Όπως έγραψε, μέσα από το ρόλο της μητέρας, έχει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει ξανά τον κόσμο, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό στο πλευρό του γιου της:

«Έξι χρόνια σαν σήμερα σε κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου. Και κάθε μέρα από τότε είναι το πιο όμορφο δώρο της ζωής μου.

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Ακόμα μπορώ να σε χαϊδεύω, να σε αγκαλιάζω, να ακούω τη φωνούλα σου να ψιθυρίζει «μαμά» μέσα στη νύχτα. Ακόμα μου κάνεις τις πιο γλυκές και πιο έξυπνες ερωτήσεις, κι εγώ ανακαλύπτω ξανά τον κόσμο μέσα από τα μάτια σου.

Χαίρομαι που ζούμε μαζί τις πιο απλές στιγμές, γιατί τελικά αυτές γίνονται οι πιο πολύτιμες αναμνήσεις.

Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Να μεγαλώνεις με υγεία, αγάπη και φως. Κι εγώ εύχομαι να μη σταματήσω ποτέ να είμαι η ασφαλής σου αγκαλιά, όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Για πάντα, η μαμά σου».

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Αντίστοιχα, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ένα τρυφερό βίντεο στο οποίο συμπεριέλαβε μερικές από τις κοινές τους στιγμές από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

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