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Στο βαν επέβαιναν 14 άτομα, 13 μετανάστες και ο διακινητής.

Εννέα τραυματίες, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του τροχαίου ατυχήματος που συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (21/07) στον Έβρο.

Το βαν, στο οποίο επέβαιναν 13 παράτυποι μετανάστες και ο έλληνας διακινητής, εξετράπη της πορείας του όταν συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο της Μέστης.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» προκειμένου να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

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Επτά από τους τραυματίες φέρουν ελαφρά θλαστικά τραύματα, ενώ ένας άνδρας και μία γυναίκα είναι σε σοβαρή κατάσταση.

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Από το ατύχημα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, με την κίνηση των οχημάτων να διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες.

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Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.