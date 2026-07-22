Μόνο δύο άνθρωποι μετακόμισαν στον Έβρο με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, οι οποίοι δεν έχουν λάβει μάλιστα το σύνολο των 10.000 ευρώ που είχε ανακοινωθεί ως κίνητρο.

Θυμάστε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης στον Έβρο που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Οκτώβριο του 2024; Εκείνο που παρουσιάστηκε ως μία από τις εμβληματικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και προέβλεπε επιδότηση έως 10.000 ευρώ για όσους μετέφεραν την κύρια κατοικία τους στους δήμους Σουφλίου, Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.

Παρά τη μεγάλη επικοινωνιακή προβολή, το πρόγραμμα φαίνεται να κατέληξε σε φιάσκο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στη Βουλή ο Πέτρος Παππάς, από περίπου 600 αιτήσεις εγκρίθηκαν μόλις δύο, χωρίς η Δόμνα Μιχαηλίδου να αμφισβητήσει τα στοιχεία. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Κωνσταντίνος Χήτας κατέθεσε στα πρακτικά ηλεκτρονική αλληλογραφία των δύο δικαιούχων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν λάβει το σύνολο των χρημάτων.

Η απάντηση της υπουργού είχε, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Δεν έχουμε ψευδαίσθηση, δεν είναι πανάκεια το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης, ούτε κανείς επειδή θα πάρει 10.000 ευρώ... θα πάει στην περιφέρεια μόνο και μόνο επειδή παίρνει αυτά τα χρήματα». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ελπίζει πως, σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές και τα χαρακτηριστικά κάθε νοικοκυριού, το πρόγραμμα θα αξιοποιηθεί.

Δύσκολα, όμως, μπορεί να μιλήσει κανείς για επιτυχία όταν, σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εξαγγελίες, το αποτέλεσμα που καταγράφεται είναι 600 αιτήσεις, δύο εγκρίσεις χωρίς μάλιστα να έχει καταβληθεί το ποσό.

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Μ. Καλ.