Τα έργα αποσκοπούν στη πρόληψη πυρκαγιών και στην αναγέννηση του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς.

Τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές φωτιές του 2023, ο Έβρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός εκτεταμένου σχεδίου αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων, με στόχο την αναγέννηση των οικοσυστημάτων, την πρόληψη νέων καταστροφών και τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής.

Το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις ανασυγκρότησης δασών που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα, με συνολικό προϋπολογισμό 86 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά του φυσικού περιβάλλοντος και η δημιουργία πιο ανθεκτικών δασικών οικοσυστημάτων απέναντι στις μελλοντικές απειλές.

Την πρόοδο των εργασιών εξέτασε κλιμάκιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο πραγματοποίησε τριήμερη αυτοψία από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου 2026 σε περιοχές του ηπειρωτικού Έβρου και της Σαμοθράκης.

Στην επιτόπια επίσκεψη συμμετείχαν στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών, υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΝ, καθώς και εκπρόσωποι του Υπερταμείου, με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Γκουντούφα. Η αποστολή είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση της πορείας των παρεμβάσεων και την καταγραφή των αναγκών που παραμένουν για την ολοκλήρωση του σχεδίου αποκατάστασης.

Το «ακτινογράφημα» των έργων: 61 εκατ. για αποκατάσταση, 25 εκατ. για πρόληψη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας, η κατανομή των κονδυλίων και η πρόοδος των παρεμβάσεων διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αντιδιαβρωτικά έργα (άνω των 10 εκατ. ευρώ): Έχουν ήδη ολοκληρωθεί αμέσως μετά την πυρκαγιά. Περιόρισαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκράτησαν το γόνιμο έδαφος και δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φυσική αναγέννηση.

(άνω των 10 εκατ. ευρώ): Έχουν ήδη ολοκληρωθεί αμέσως μετά την πυρκαγιά. Περιόρισαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκράτησαν το γόνιμο έδαφος και δημιούργησαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φυσική αναγέννηση. Αντιπλημμυρικά έργα (48,7 εκατ. ευρώ): Βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Στόχος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών, κρίσιμων υποδομών και καλλιεργειών, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των λεκανών απορροής και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας.

(48,7 εκατ. ευρώ): Βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Στόχος είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση οικισμών, κρίσιμων υποδομών και καλλιεργειών, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των λεκανών απορροής και την αποκατάσταση της υδρολογικής ισορροπίας. Έργα Πρόληψης «Antinero» (25 εκατ. ευρώ): Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι καθαρισμοί δασικής βλάστησης, η διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, καθώς και η αναβάθμιση του δασικού οδικού δικτύου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Ενεργητική αναδάσωση και επιστροφή των αρπακτικών στη Δαδιά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από το επιστημονικό προσωπικό στη συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του δάσους. Εκεί όπου η φύση αδυνατεί να αυτοαποκατασταθεί, εφαρμόζονται στοχευμένες αναδασώσεις.

Ήδη, σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, ολοκληρώθηκε η φύτευση 54.172 δασικών φυταρίων σε έκταση 1.146 στρεμμάτων σε επιλεγμένες ζώνες του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς.

Παράλληλα, ως απτό δείγμα της σταδιακής επιστροφής στην οικολογική κανονικότητα, ο πληθυσμός των εμβληματικών αρπακτικών πτηνών της περιοχής παρουσιάζει ήδη πλήρη επανάκαμψη. Για την υποστήριξη του οικοτουρισμού και της επιστημονικής παρατήρησης, έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο Παρατηρητήριο Αρπακτικών Πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου, το οποίο επιτρέπει την ασφαλή και χωρίς όχληση επίσκεψη του κοινού.