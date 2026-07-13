Έχουμε συνηθίσει τα αστυνομικά δελτία να περιλαμβάνουν κλοπές χρημάτων, κοσμημάτων ή ηλεκτρονικών συσκευών.

Ωστόσο, η υπόθεση που εξιχνίασε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ξεπερνά κάθε φαντασία και διεκδικεί επάξια τον τίτλο της πιο… «πράσινης» και πρωτότυπης κλοπής της χρονιάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας ημεδαπός κατήγγειλε στις αρχές ότι άγνωστοι μπήκαν στην ιδιοκτησία του και του άδειασαν κυριολεκτικά την αυλή. Ο στόχος τους; Όχι οι συσκευές, αλλά 30 ολόκληρες γλάστρες με λουλούδια.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και, το απόγευμα της Κυριακής, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν έναν αλλοδαπό άνδρα και μια αλλοδαπή γυναίκα, ενώ αναζητείται και μία ακόμη αλλοδαπή γυναίκα ως συνεργός τους στην «κηπουρική» επιδρομή.

Το μυστικό της επιτυχίας κρυβόταν στις κατ’ οίκον έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των τριών κατηγορουμένων. Εκεί, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τρεις από τις κλαπείσες γλάστρες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στον περιχαρή πλην μάλλον ξαφνιασμένο ιδιοκτήτη τους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την τύχη των υπόλοιπων 27 γλαστρών που παραμένουν… αγνοούμενες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: epiruspost.gr