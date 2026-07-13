Η απότομη μείωση της κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ υποδηλώνει ότι πολλά πλοία προτιμούν να παραμένουν αγκυροβολημένα ή να καθυστερούν τον απόπλου τους, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Η κίνηση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ μειώθηκε απότομα, αφού το Ιράν επιτέθηκε το Σάββατο σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία, πυροδοτώντας ανταλλαγή επιθέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, την Κυριακή καταγράφηκαν μόλις 14 διελεύσεις από τη θαλάσσια οδό. Πρόκειται, σύμφωνα με τις αναφορές, για το χαμηλότερο επίπεδο τουλάχιστον του τελευταίου μήνα. Δεν αποκλείεται, πάντως, και άλλα πλοία να διέσχισαν τα Στενά έχοντας απενεργοποιήσει τους πομποδέκτες εντοπισμού τους.

Η Kpler ανέφερε ότι περισσότερα πλοία χρησιμοποιούν τις λεγόμενες «σκοτεινές διαδρομές» (dark routes), κατά τις οποίες περιορίζουν ή απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, ώστε η θέση τους να μην είναι ορατή.

«Οι επιβεβαιωμένες διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκαν περίπου κατά 52% σε εβδομαδιαία βάση το διάστημα 10-12 Ιουλίου», ανέφερε η εταιρεία.

«Η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι προειδοποιήσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξακολουθούν να εντείνουν την επιφυλακτικότητα στη διεθνή εμπορική ναυτιλία», ανέφερε.

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Η απότομη μείωση της κυκλοφορίας από τα Στενά του Ορμούζ υποδηλώνει ότι πολλά πλοία προτιμούν να παραμένουν αγκυροβολημένα ή να καθυστερούν τον απόπλου τους, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν πως η θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Το Λονδίνο χαρακτηρίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση

Η Βρετανία χαρακτήρισε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, μετέδωσε σήμερα το Sky News. Πρόκειται για μία κίνηση που καθιστά ποινική υπόθεση τη συμμετοχή στην εν λόγω οργάνωση, στις συγκεντρώσεις ή τη δημόσια χρήση του λογότυπού της.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο ήδη υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις, συνιστά μια επίλεκτη στρατιωτική δύναμη που υπηρετεί τον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας από τότε που ιδρύθηκε μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Με πληροφορίες από Guardian, Reuters