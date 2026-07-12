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Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στον Αγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δέκα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στις 6.02 μ.μ., εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ενημερώνοντάς τους για το συμβάν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drone με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.