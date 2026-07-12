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Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άβαντα Αλεξανδρούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να είναι άμεση, καθώς στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), καθώς και έξι πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα, και συγκεκριμένα ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.