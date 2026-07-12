Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων έως και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου, κοντά στη Νέα Πέραμο.

Η επιστροφή των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου έχει προκαλέσει για ακόμη μία φορά έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, με το μποτιλιάρισμα που ξεκίνησε από τις μεσημβρινές ώρες να συνεχίζεται αμείωτο και να δοκιμάζει την υπομονή χιλιάδων οδηγών.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, όπου οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων έως και το ύψος του Μεγάλου Πεύκου, κοντά στη Νέα Πέραμο. Σε αρκετά τμήματα της διαδρομής η κυκλοφορία διεξάγεται με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες, ενώ υπάρχουν και σημεία όπου τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα για αρκετά λεπτά, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ live την κίνηση

Παράλληλα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου η αυξημένη ροή των οχημάτων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η πυκνή κυκλοφορία έχει δημιουργήσει μεγάλους χρόνους αναμονής σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο που οδηγεί προς το Λεκανοπέδιο.

Τα πρώτα σημάδια αυξημένης κίνησης εμφανίστηκαν ήδη από νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής (12/7), όταν χιλιάδες εκδρομείς ξεκίνησαν την επιστροφή τους στην πρωτεύουσα μετά την ολοκλήρωση του διημέρου. Όσο περνούσε η ώρα, η κυκλοφορία γινόταν ολοένα και πιο πυκνή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εκτεταμένες ουρές σε πολλά σημεία της εθνικής οδού.

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Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η εικόνα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, όπου ήδη από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες τα οχήματα κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου αποτελεί διαχρονικά σημείο συμφόρησης κατά τις ημέρες μαζικής επιστροφής των εκδρομέων, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και σήμερα.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κυκλοφορίας, ενώ συνιστούν στους οδηγούς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν τις επικίνδυνες προσπεράσεις και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Εκτιμάται ότι η αυξημένη κίνηση θα συνεχιστεί μέχρι αργά το βράδυ, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.