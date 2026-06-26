Ευτυχώς προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα.

Καραμπόλα 5 οχημάτων μεταξύ των οποίων και ενός ασθενοφόρου σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου, στο οδικό δίκτυο από τα Δερβενάκια προς το Σπαθοβούνι.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προκληθεί καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκη και ένα ασθενοφόρο που ανήκει στη δύναμη της Αργολίδας σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, μεταξύ των οποίων αναφέρονται και μικρά παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, οχήματα της Πυροσβεστικής για τυχόν απεγκλωβισμό επιβατών, καθώς και επιπλέον ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή των τραυματιών στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς καταγράφονται καθυστερήσεις στην περιοχή των διοδίων Σπαθοβουνίου.