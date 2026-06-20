Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του ασθενοφόρου φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Λουτράκι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκαλώντας τον τραυματισμό των δύο διασωστών που επέβαιναν στο όχημα έκτακτης ανάγκης.

Το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας, σε ένα από τα κεντρικά σημεία της πόλης. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές και οι δύο διασώστες να τραυματιστούν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την παροχή φροντίδας.

Από τους επιβαίνοντες στο ΙΧ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.