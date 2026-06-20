Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διασταυρώσουν κάθε πληροφορία, εξετάζοντας λεπτομερώς τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν δοθεί.

Σε θρίλερ για τις αστυνομικές Αρχές εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους στις καταθέσεις προσώπων που φέρονται να ήταν οι τελευταίοι που είδαν τη γυναίκα πριν χαθούν τα ίχνη της, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία εξαφάνισης της 45χρονης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο αδελφός της δήλωσε στις αρχές ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου, ωστόσο ο ενοικιαστής ακινήτου που διατηρούσε η αγνοούμενη, αλλά και μία γυναίκα που υποστηρίζει ότι την είδε σε στάση λεωφορείου, τοποθετούν τα γεγονότα μία ημέρα νωρίτερα. Η διαφοροποίηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενδέχεται να επηρεάζει την αναζήτηση υλικού από κάμερες ασφαλείας και την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών της.

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποίησαν νέες εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες και χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ έχουν ληφθεί συμπληρωματικές καταθέσεις από πρόσωπα που θεωρούνται «κλειδιά» για την πορεία των ερευνών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συγγενικά πρόσωπα, ο ενοικιαστής, αλλά και άτομα που είχαν επαφή με την 45χρονη λίγο πριν από την εξαφάνισή της.

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Οι αστυνομικοί επιχειρούν να διασταυρώσουν κάθε πληροφορία, εξετάζοντας λεπτομερώς τις διαφορετικές εκδοχές που έχουν δοθεί, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί με βεβαιότητα σε συγκεκριμένο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τόσο το ενδεχόμενο της οικειοθελούς απομάκρυνσης όσο και εκείνο της εγκληματικής ενέργειας παραμένουν υπό διερεύνηση.

Απαντήσεις θα δώσουν και οι κηλίδες αίματος

Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και για τα ίχνη που έχουν εντοπιστεί σε σφουγγαρίστρα, αλλά και σε κηλίδα αίματος που φέρεται να βρέθηκε στο βαν του 43χρονου, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει περαιτέρω φως στην υπόθεση.

Υπό το βάρος των νέων ευρημάτων, το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται ολοένα και περισσότερο στον 43χρονο άνδρα από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είδε τη Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανακρινόταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, χωρίς ωστόσο να έχει ομολογήσει οτιδήποτε, επιμένοντας στις θέσεις του. Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει εξονυχιστικά και τα οχήματά του. Σε ένα από τα τρία αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσε, ένα βαν, εντοπίστηκαν ενδείξεις αίματος με τη χρήση ειδικών μεθόδων ανίχνευσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με ακόμη ένα άτομο. Είχε εξαφανιστεί για αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί αργά το βράδυ από τις Αρχές. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, κρύφτηκε επειδή φοβήθηκε μετά από απειλές που, όπως ισχυρίζεται, δέχθηκε από τον αδελφό της αγνοούμενης και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία και δεν αποκλείεται να υπάρξει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

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