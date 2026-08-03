Η ΠΟΜΙΔΑ ξεκαθαρίζει ότι η χαμηλή συμμετοχή δεν οφείλεται ούτε στο «πάγωμα» των ενοικίων για την πρώτη τριετία, ούτε στην πενταετή απαγόρευση αξιοποίησης των ανακαινισμένων κατοικιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η περιορισμένη συμμετοχή των ιδιοκτητών «κλειστών» κατοικιών στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας», με την ΠΟΜΙΔΑ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να εξηγεί γιατί η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να κρατά αποστάσεις από την πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία, μόλις το 10% των αιτήσεων αφορά κλειστές κατοικίες, ενώ το 90% προέρχεται από ιδιοκατοικούμενα ακίνητα. Η εικόνα αυτή, όπως επισημαίνει, αποδεικνύει ότι τα πραγματικά εμπόδια παραμένουν άλυτα, παρά τα κίνητρα του προγράμματος.

Οι βασικοί λόγοι

Η ΠΟΜΙΔΑ ξεκαθαρίζει ότι η χαμηλή συμμετοχή δεν οφείλεται ούτε στο «πάγωμα» των ενοικίων για την πρώτη τριετία, ούτε στην πενταετή απαγόρευση αξιοποίησης των ανακαινισμένων κατοικιών για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αντίθετα, εντοπίζει τέσσερις βασικούς λόγους που διατηρούν την αβεβαιότητα στους ιδιοκτήτες.

Πρώτον, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής δέσμευση για την παράταση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής στα εισοδήματα από ενοίκια πρώτης κατοικίας, ούτε για την επέκτασή της σε όλες τις ξενοίκιαστες κατοικίες. Παράλληλα, παραμένουν άλυτα διαδικαστικά ζητήματα, όπως η απώλεια της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση μεταβίβασης ενός κενού ακινήτου, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– αποδυναμώνει το βασικό κίνητρο για την επιστροφή περισσότερων κατοικιών στην αγορά.

Δεύτερον, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι δεν έχει ανακοινωθεί καμία νέα μείωση στους φορολογικούς συντελεστές των εισοδημάτων από ενοίκια, ένα μέτρο που θεωρεί απαραίτητο για να αυξηθεί η προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.

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Τρίτον, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες ότι το νέο πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων δεν θα καλύπτει τις μισθώσεις ακινήτων. Αν επιβεβαιωθεί, υποστηρίζει, οι ιδιοκτήτες θα συνεχίσουν να επιλέγουν ενοικιαστές χωρίς πρόσβαση σε βασικά στοιχεία της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς, παραμένοντας εκτεθειμένοι απέναντι σε κακοπληρωτές και περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης των ακινήτων τους.

«Θα συνεχιστεί το υποχρεωτικό “ραντεβού στα τυφλά” με κάθε άγνωστο υποψήφιο ενοικιαστή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΜΙΔΑ, υπογραμμίζοντας ότι την ώρα που οι τράπεζες διαθέτουν πλήρη εικόνα για την πιστοληπτική ικανότητα ενός δανειολήπτη πριν εγκρίνουν ακόμη και ένα μικρό δάνειο, οι ιδιοκτήτες καλούνται να παραχωρούν περιουσίες μεγάλης αξίας χωρίς αντίστοιχη προστασία.

Τέταρτος ανασταλτικός παράγοντας, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, παραμένει η γραφειοκρατία, η οποία εξακολουθεί να δυσχεραίνει την ένταξη στα προγράμματα που αφορούν την αναβάθμιση και αξιοποίηση ακινήτων.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι μέρος των προβλημάτων ενδέχεται να αντιμετωπιστεί μέσα από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πλειονότητα των μηχανικών, λογιστών και λοιπών επαγγελματιών που προετοιμάζουν τους φακέλους συμμετοχής απουσιάζει λόγω των θερινών διακοπών.

Για τον λόγο αυτό ζητά την τουλάχιστον δίμηνη παράταση της προθεσμίας έκδοσης της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα κλειστά σπίτια, η οποία λήγει στις 31 Αυγούστου 2026, εκτιμώντας ότι μόνο έτσι θα δοθεί ουσιαστική ευκαιρία σε περισσότερους ιδιοκτήτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αυξηθεί το απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση. Οι τράπεζες παγώνουν για έξι μήνες τις δόσεις δανείων των πυρόπληκτων

Δέσμη μέτρων στήριξης για τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών και τις πληγείσες περιοχές ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), με τις συστημικές τράπεζες να προχωρούν σε διαγραφή οφειλών για τις οικογένειες των θυμάτων και σε εξάμηνη αναστολή καταβολής δόσεων για πυρόπληκτους ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Διαγραφή δανείων

Ειδικότερα, οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν ότι διαγράφουν τις ατομικές δανειακές υποχρεώσεις (στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες) των γονέων, συζύγων και προστατευόμενων τέκνων των Ελλήνων πυροσβεστών και των χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Γύθειο, το Ρέθυμνο και την Ψάθα.

Παράλληλα, οι τέσσερις τράπεζες θα καταβάλουν από κοινού το ποσό των 50.000 ευρώ σε καθεμία από τις οικογένειες των πέντε θυμάτων των πυρκαγιών και του αεροπορικού δυστυχήματος. Για την υλοποίηση των μέτρων έχει οριστεί ως εντολοδόχος η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με τις οικογένειες.

Την ίδια ώρα, όλες οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για έξι μήνες την καταβολή δόσεων κάθε μορφής δανειακών υποχρεώσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης απαιτήσεων.

Τα μέτρα θα εφαρμοστούν για δανειολήπτες που βρίσκονται στις περιοχές οι οποίες θα χαρακτηριστούν επισήμως ως πυρόπληκτες από την κυβέρνηση. Οι δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται.

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