Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι αναβάθμισαν ενεργειακά τις κατοικίες τους.

Παράταση στην ολοκλήρωση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας επιπλέον χρηματοδότηση ώστε χιλιάδες δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους ακόμη και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τη σχετική ανακοίνωση πραγματοποίησαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, επισημαίνοντας ότι εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση της υλοποίησης των έργων.

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η παράταση αφορά:

αιτήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα και για τις οποίες έχει καταβληθεί, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, προκαταβολή προς αναδόχους ή προμηθευτές,

αιτήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς διαδοχής.

Ειδικά για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», η παράταση καλύπτει και τις εγκεκριμένες αιτήσεις που είχαν κριθεί επιλέξιμες προς υπαγωγή έως τις 17 Ιουλίου, με την ίδια καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης, στις 30 Νοεμβρίου 2026.

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Ενισχύεται η υλοποίηση των ενεργειακών αναβαθμίσεων

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της μεγαλύτερης δέσμης προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα.

Μέσα από τα προγράμματα «Εξοικονομώ», περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες κατοικιών έχουν προχωρήσει σε παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των ακινήτων τους, μειώνοντας παράλληλα το κόστος θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, πάνω από 93.000 νοικοκυριά ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης – Θερμοσίφωνα», αξιοποιώντας επιδοτήσεις για την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συστημάτων με πιο αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση

Συνολικά, μέσω των προγραμμάτων έχουν διατεθεί πόροι που υπερβαίνουν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, στη βελτίωση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Με τη νέα παράταση, η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες τους δεν θα χάσουν τη χρηματοδότηση λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνοντάς τους τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους.