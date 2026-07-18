Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών, η αποκατάστασή τους και η διασφάλιση ότι οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό θα συνεχιστούν με τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι στις πολυκατοικίες της Κυψέλης όπου εμφανίστηκαν ρωγμές και φθορές, στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό, με τους αρμόδιους φορείς να εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την ασφάλεια των κτιρίων.

Ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews, υπογράμμισε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν δείχνουν πρόβλημα που να αφορά τη στατική επάρκεια των κτιρίων, ωστόσο τόνισε ότι απαιτείται στενή και συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με ειδικά όργανα και μετρήσεις.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί αφορούν κυρίως αποκολλήσεις σε αρμούς μεταξύ κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές, οι οποίες, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των οικοδομών.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν συνδέεται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά με τον συνδυασμό των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας για τη νέα γραμμή του Μετρό.

Όπως ανέφερε, τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά από περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν οι πιέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάνοιξη της σήραγγας προκάλεσαν μεταβολές στο έδαφος.

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Παράλληλα, ο καθηγητής αναφέρθηκε στη γεωλογική ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπου κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας σχηματισμός που, λόγω αλλοιώσεων, μπορεί να εμφανίζει ευαισθησία σε συμπιέσεις και καθιζήσεις. Επιπλέον, όπως σημείωσε, η παρουσία παλαιών κοίτων ποταμών επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει σειρά αυτοψιών στα κτίρια της περιοχής, ενώ η εξέλιξη των φαινομένων παρακολουθείται με ειδικές μετρήσεις ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση των οικοδομών.

Ο Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι, παρά το γεγονός πως οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, η εικόνα πρέπει να παραμένει υπό στενή επιτήρηση ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα εφόσον χρειαστεί.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των ζημιών

Από την πλευρά της, η Ελληνικό Μετρό έχει διαβεβαιώσει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής λειτουργίας των κτιρίων, ενώ ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να προχωρήσει στις απαραίτητες αποκαταστάσεις των φθορών που προκλήθηκαν.

Οι εργασίες αποκατάστασης αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους κατοίκους των κτιρίων, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η τεχνική διερεύνηση του περιστατικού με τη συμμετοχή ειδικών συμβούλων.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους, καθώς σε ορισμένα σπίτια εμφανίστηκαν ρωγμές που αρχικά ήταν μικρές και στη συνέχεια έγιναν πιο εμφανείς. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα τεχνικές εκτιμήσεις δεν δείχνουν κίνδυνο για την ασφάλεια των κτιρίων.