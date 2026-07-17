Το πρόβλημα εύρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης είναι εντονότερο στις περιοχές της Αττικής κοντά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Δύσκολη παραμένει και φέτος η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για τις οικογένειες των νέων που θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα μικρών διαμερισμάτων συνδυάζεται με υψηλές ζητούμενες τιμές ενοικίασης.

Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις περιοχές της Αττικής κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και στις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας. Οι κατοικίες μικρής επιφάνειας, που αποτελούν τη βασική επιλογή για τους φοιτητές, είναι περιορισμένες, ενώ ακόμη λιγότερες είναι εκείνες που διατίθενται σε τιμές συμβατές με τον προϋπολογισμό ενός μέσου νοικοκυριού. Οι αυξήσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά ενοικίων έχουν οδηγήσει αρκετές οικογένειες στην επιλογή παλαιότερων ακινήτων ή σε κατοικίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις αρχικές απαιτήσεις ως προς την τοποθεσία, την κατάσταση και την επιφάνειά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της «Χρυσής Ευκαιρίας», περίπου ένα στα πέντε διαθέσιμα προς ενοικίαση ακίνητα στην Αττική έχει επιφάνεια έως 55 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, σε δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές του Λεκανοπεδίου καταγράφονται ετήσιες αυξήσεις των ζητούμενων ενοικίων από περίπου 2% έως 7%.

35 τμ για 420 ευρώ

Στου Ζωγράφου, το ενδεικτικό ενοίκιο για στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διαμορφώνεται στα 420 ευρώ και για κατοικία 50 τετραγωνικών κοντά στα 590 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας οι αντίστοιχες τιμές φτάνουν περίπου τα 440 και 630 ευρώ, ενώ στην Καλλιθέα κινούνται στα 400 και 570 ευρώ. Στο Αιγάλεω διαμορφώνονται περίπου στα 380 και 540 ευρώ και στον Πειραιά στα 400 και 570 ευρώ αντίστοιχα.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει από τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. Στο κέντρο της Αθήνας, σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τετραγωνικά μέτρα προσφέρεται με ενοίκιο άνω των 400 ευρώ τον μήνα, ενώ περίπου επτά στις δέκα ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Στα νότια προάστια και στον Πειραιά ουσιαστικά δεν καταγράφεται διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με ενοίκιο έως 300 ευρώ.

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Υψηλές παραμένουν οι τιμές και στη Θεσσαλονίκη, όπου περίπου οκτώ στα δέκα διαθέσιμα ακίνητα έχουν ζητούμενο ενοίκιο άνω των 400 ευρώ. Για κατοικίες 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων, οι τιμές στις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από περίπου 300 έως 650 ευρώ τον μήνα.

Η εικόνα στην επαρχία

Στην περιφέρεια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται επίσης στις κατοικίες 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων. Στην Πάτρα, τα ζητούμενα ενοίκια για ανακαινισμένα και επιπλωμένα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας κυμαίνονται από περίπου 260 έως 650 ευρώ, στην Κομοτηνή από 250 έως 600 ευρώ, στα Ιωάννινα από 260 έως 700 ευρώ και στον Βόλο από 250 έως 600 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου σημαντικό μέρος των ακινήτων διατίθεται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στα Χανιά, τα ενοίκια για κατοικίες 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων ξεκινούν από περίπου 520 ευρώ, στην Κέρκυρα από 550 ευρώ και στη Ρόδο από σχεδόν 600 ευρώ.

Στο συνολικό κόστος διαβίωσης των φοιτητών προστίθενται, πέρα από το ενοίκιο, οι λογαριασμοί ρεύματος και νερού, τα κοινόχρηστα, η διατροφή και οι μετακινήσεις, αυξάνοντας περαιτέρω την οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.

Σε επίπεδο κρατικής στήριξης, περίπου 90 εκατ. ευρώ διατίθενται φέτος για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, έναντι περίπου 88 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, προβλέπονται περίπου 115 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης και αναβάθμισης πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 740 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται η δημιουργία περίπου 8.600 νέων κλινών σε φοιτητικές εστίες, ενώ επιπλέον 224 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο προορίζονται για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση 17 κτιρίων φοιτητικών εστιών.