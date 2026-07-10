Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Σπυρίδων Μπέκας επισημαίνει ότι πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου οι συνέπειες επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα στην Ήπειρο.

Την ανάγκη επανεξέτασης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις που έχει στα περιφερειακά πανεπιστήμια και τις τοπικές κοινωνίες, θέτει το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Παιδείας.

Με υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Σπυρίδων Μπέκας επισημαίνει ότι πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του μέτρου οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά επηρεάζουν άμεσα την οικονομική δραστηριότητα στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει στερηθεί τα τελευταία χρόνια χιλιάδες δυνητικούς φοιτητές, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να παραμένουν κενές θέσεις στα τμήματά του.

Πλήγμα σε ενοίκια, εστίαση και λιανεμπόριο

Σύμφωνα με το EpirusPost, η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική αγορά, καθώς η οικονομία των Ιωαννίνων είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με την παρουσία των φοιτητών.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται κλάδοι όπως η εστίαση, η αγορά κατοικίας, το λιανεμπόριο, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φοιτητική καθημερινότητα.

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«Η σωρευτική απώλεια χιλιάδων φοιτητών τα τελευταία χρόνια μεταφράζεται σε αντίστοιχη απώλεια εισοδήματος, κατανάλωσης και οικονομικής δραστηριότητας», υπογραμμίζει το Επιμελητήριο, συνδέοντας το ζήτημα και με τη γενικότερη δημογραφική πίεση που αντιμετωπίζει η Ήπειρος.

Ζητούν αξιολόγηση και διορθωτικές παρεμβάσεις

Το Επιμελητήριο ξεκαθαρίζει ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη διασφάλισης της ακαδημαϊκής ποιότητας, ωστόσο υποστηρίζει ότι ένα ενιαίο σύστημα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών ιδρυμάτων μπορεί να δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά:

την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,

την εκπόνηση ειδικής μελέτης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις στις επαρχιακές πόλεις,

την εξέταση διορθωτικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημίων.

Η συζήτηση για την ΕΒΕ επανέρχεται έτσι όχι μόνο ως ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και ως ζήτημα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς η παρουσία των φοιτητών αποτελεί έναν από τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες για τα Ιωάννινα.