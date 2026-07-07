Ανακοινώθηκαν επίσημα οι φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής - Επιβεβαιώθηκαν με την αναμενόμενη απόκλιση οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για 407 πανεπιστημιακά τμήματα, όσοι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι.

«Πρεμιέρα» σήμερα για την διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου 2026 καθώς εκκίνησε τη λειτουργία της η πλατφόρμα https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Οι υποψήφιοι, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κάνοντας τις απαραίτητες επιλογές σχολών και τμημάτων με στόχο την επιτυχίας στις φετινές Βάσεις Εισαγωγής.

Η προθεσμία για την οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού λήγει την προσεχή Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 23:59. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να χρειάζονται τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password) για να εισέλθουν στην εφαρμογή. Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν ακόμη αποκτήσει κωδικό ασφαλείας ή τον έχουν χάσει, μπορούν να απευθυνθούν στις σχολικές τους μονάδες προκειμένου να τον εξασφαλίσουν και να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία.

Τα βήματα για την υποβολή του Μηχανογραφικού 2026

Μετά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι υποψήφιοι επιλέγουν την ένδειξη: «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» Αρχικά έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τις επιλογές τους και να αποθηκεύσουν προσωρινά το Μηχανογραφικό τους, ώστε να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές πριν από την τελική υποβολή. Όταν ολοκληρώσουν την κατάταξη των σχολών και των τμημάτων που επιθυμούν, θα πρέπει να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η διαδικασία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ή νέας υποβολής.

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και η επιλογή σχολών για το Μηχανογραφικό 2026

Παράλληλα με τη διαδικασία του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους τις φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά σχολή και τμήμα. Οι ΕΒΕ αποτελούν σημαντικό στοιχείο για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, καθώς καθορίζουν σε ποια τμήματα μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα. Μέσω της πλατφόρμας, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για:

την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος,

τις ΕΒΕ ειδικών μαθημάτων,

τις ΕΒΕ μουσικών μαθημάτων,

τις απαιτήσεις που αφορούν τις πρακτικές δοκιμασίες.

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Για την πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) και ο οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων.

Τι βλέπουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα

Με την είσοδό τους στο σύστημα, οι υποψήφιοι βλέπουν προσυμπληρωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και τα τμήματα στα οποία έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα τους. Παράλληλα, εμφανίζονται τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει, τα οποία υπολογίζονται με βάση τις βαθμολογίες τους και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μόνο τα τμήματα για τα οποία πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Δηλαδή, θα εμφανίζονται εκείνες οι σχολές στις οποίες ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του υποψηφίου είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ του τμήματος. Όπου απαιτείται, λαμβάνονται υπόψη επιπλέον οι ΕΒΕ ειδικών ή μουσικών μαθημάτων, καθώς και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις πρακτικές δοκιμασίες. Η σωστή και προσεκτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού αποτελεί το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής, καθώς οι επιλογές των υποψηφίων θα καθορίσουν τη σχολή στην οποία θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους.

Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 2026: Οι αλλαγές ανά επιστημονικό πεδίο

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) για το 2026, με τις τιμές να παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι μεταβολές επηρεάζουν τα τέσσερα επιστημονικά πεδία και διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι υποψήφιοι θα επιλέξουν τις σχολές που μπορούν να δηλώσουν στο Μηχανογραφικό τους. Οι φετινές ΕΒΕ ανά επιστημονικό πεδίο διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες:

11,20, μειωμένη κατά 0,09 μονάδες σε σχέση με το 2025.

2ο Επιστημονικό Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

13,09, αυξημένη κατά 0,81 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

3ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής:

12,32, αυξημένη κατά 0,33 μονάδες.

4ο Επιστημονικό Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής:

10,33, μειωμένη κατά 0,17 μονάδες.

Οι μεταβολές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε συγκεκριμένα τμήματα, καθώς η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δήλωση μιας σχολής στο Μηχανογραφικό. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους υποψηφίους στην επιλογή των τμημάτων, καθώς δεν αρκεί μόνο η επίτευξη των απαιτούμενων μορίων, αλλά πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις της ΕΒΕ κάθε σχολής. Παράλληλα, για τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικά ή μουσικά μαθήματα, καθώς και για σχολές με πρακτικές δοκιμασίες, ισχύουν επιπλέον όρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η τελική εικόνα των βάσεων εισαγωγής θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Μηχανογραφικών και τον συνδυασμό των προτιμήσεων των υποψηφίων με τις διαθέσιμες θέσεις σε κάθε τμήμα.

Όλη η λίστα με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα και Σχολή για τα ΓΕΛ

Οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά τμήμα και Σχολή για τα ΕΠΑΛ

Επιβεβαίωση των εκτιμήσεων Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν οι φετινές ΕΒΕ

Η επίσημη ανακοίνωση των φετινών Ελαχίστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές τις εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη που από τις 25 Ιουνίου έδωσε στη δημόσιοτητα κατόπιν σχετικής μελέτης τα προγνωστικά του. Ο κ. Στρατηγάκης αξιοποιώντας τη μακροχρόνια εμπειρία του δημοσίευσε τις εκτιμήσεις του για τη διαμόρφωση των Ελαχίστων Βάσεων Εισαγωγής (ΕΒΕ) σε 407 τμήματα του Μηχανογραφικού 2026, εξαιρουμένων μόνο των τμημάτων με ειδικά μαθήματα εισαγωγής.

Όπως τόνισε στο Dnews «Δημοσιεύσαμε στις 25/6 τις εκτιμήσεις μας για τη διαμόρφωση των ΕΒΕ σε κάθε τμήμα του Μηχανογραφικού, εκτός από τα τμήματα που απαιτούσαν ειδικό μάθημα για την εισαγωγή. Συνολικά δημοσιεύσαμε την ΕΒΕ για 407 τμήματα. Η απόκλισή μας ήταν από -0,02 έως +0,07. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας. Πόσοι δηλαδή υποψήφιοι έγραψαν στη Βιολογία από 18 έως 19. Το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας έχει όλους τους βαθμούς των υποψηφίων και τους υπολογισμούς τους κάνει από τη βαθμολογία κάθε μαθητή και όχι από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει. Αυτό είναι φυσικό, διότι είναι αδύνατο το Υπουργείο Παιδείας να δημοσιεύσει όλους τους βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορά μας από την τελική ΕΒΕ είναι το πολύ 0,09. Δείτε στον πίνακα την εκτίμηση για κάθε τμήμα, την τελική ΕΒΕ που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τη διαφορά τους.»

Δείτε τις εκτιμήσεις Στρατηγάκη και τις τελικές ΕΒΕ