Μηχανογραφικό 2026: Τι να προσέξετε στην συμπλήρωσή του - Τα SOS βήματα για την πλατφόρμα michanografiko.it.minedu.gov.gr, τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Εκκινεί σήμερα μετά τις 9 το πρωί η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού 2026 αλλά και του Παράλληλου Μηχανογραφικού. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καλούνται να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο αυστηρά μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουλίου τα μεσάνυχτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password) που έχουν ήδη αποκτήσει ή που θα αποκτήσουν αυτές τις ημέρες (όσοι υποψήφιοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν ή έχασαν το password) και επιλέγοντας «ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Μ.Δ.) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να μελετήσουν και να επεξεργαστούν το Μηχανογραφικό 2026 και να καταχωρίσουν προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού) και στην συνέχεια να προχωρήσουν στην τελική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου . Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής ΜΔ είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της, κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το ΜΔ. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, όσοι υποψήφιοι δικαιούνται και επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις δημόσιες ΣΑΕΚ.

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δε θα είναι δυνατή. Στη συνέχεια, η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

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Μηχανογραφικό 2026: Τα στάδια υποβολής - Βήμα βήμα η διαδικασία

Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr. Εκεί μπορούν να δουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), τις ΕΒΕ των ειδικών/μουσικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών, τον αριθμό εισακτέων, το έντυπο Μ.Δ. με τις οδηγίες του και φυσικά το ηλεκτρονικό Μ.Δ. Με την είσοδο στο ηλεκτρονικό Μ.Δ., βλέπουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία τους και στη συνέχεια τα τμήματα, που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο/τομέα τους και τα υπολογισμένα μόρια βάσει των βαθμών τους και των αντίστοιχων Συντελεστών Βαρύτητας.

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Οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν μόνο τα τμήματα, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Ειδικότερα κάθε υποψήφιος θα βλέπει τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών του επιδόσεων είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού/μουσικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών. Αφού κάνουν μια πρώτη επιλογή με κάποιες προτιμήσεις, αρχικά πρέπει να επιλέξουν «Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού». Αυτή τη διαδικασία της Προσωρινής Αποθήκευσης μπορούν να την κάνουν όσες φορές θέλουν, μέχρι να νιώσουν έτοιμοι. Στην τελική τους επίσκεψη, θα περάσουν πάλι όλα τα πρώτα βήματα, αν θέλουν θα αλλάξουν πάλι κάποιες προτιμήσεις τους και θα φτάσουν στο τελικό βήμα της «Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου». Μετά την Υποβολή Μηχανογραφικού, που πρέπει να γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να αλλάξουν το Μ.Δ. (πλην εξαίρεσης παρ. Α3). Με την «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου», το Μ.Δ. οριστικοποιείται και αποκτά πλέον αριθμό πρωτοκόλλου (πάνω δεξιά στη σελίδα) και πρέπει αυτό το Μ.Δ. να το εκτυπώσουν ή/και να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους. Σε όλες τις ανωτέρω διαδικασίες, η ηλεκτρονική εφαρμογή με ένα φιλικό στο χρήστη περιβάλλον, δίνει συνέχεια οδηγίες για τα βήματα του υποψηφίου. Για τη διαδικασία και την υποβολή του Μ.Δ., οι εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα παρέχουν υποστήριξη στους υποψηφίους και θα διατίθεται κάποιος υπολογιστής του σχολείου, αν αυτό ζητηθεί.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν ή έχουν ξεχάσει το password για το Μηχανογραφικό 2026

Οι υποψήφιοι που δεν απέκτησαν εγκαίρως προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους κατά τις ημέρες εφημερίας ή στις επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Όσοι έχουν ξεχάσει τον κωδικό τους μπορούν είτε να μεταβούν στο σχολείο τους είτε, εφόσον είχαν δηλώσει προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να δημιουργήσουν νέο password μέσω της επιλογής «Ξέχασα τον Κωδικό Ασφαλείας», χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στο Λύκειο.

Μηχανογραφικό 2026: Τι να προσέξουν οι υποψήφιοι του 10%

Όσοι απόφοιτοι με την Αίτηση-Δήλωση είχαν δηλώσει υποψηφιότητα για νέα εξέταση, αλλά τελικά δεν προσήλθαν στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ΚΑΝΕΝΑ μάθημα, και έχουν αποκτήσει password, αυτό ισχύει κανονικά για την πρόσβαση στην εφαρμογή του ΜΔ για το 10% (χωρίς νέα εξέταση). Τα σχολεία μέσω της εφαρμογής θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλους τους υποψήφιους, μαθητές και αποφοίτους που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 καθώς και όσους υποψηφίους του 10% έχουν ήδη πάρει κωδικό από το σχολείο τους, ώστε να ενημερώσουν εγκαίρως τους δικαιούχους. Επιπλέον, στην στήλη «Δυνατότητα ΜΔ» εμφανίζονται με «» όσοι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου οι μαθητές και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το σύστημα 90% και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους είναι μικρότερος από τις ΕΒΕ όλων των τμημάτων και στην περίπτωση των σχολών που προϋποθέτουν την εξέταση σε ειδικό/μουσικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, η βαθμολογία τους είναι μικρότερη από την αντίστοιχη ΕΒΕ.

Τι ισχύει για την αναίρεση υποβολής και την εκ νέου υποβολή του Μηχανογραφικού 2026

Με τις ισχύουσες διατάξεις, ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη υποβάλει (οριστικοποιήσει) το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη υποβληθέν Μ.Δ. Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη υποβληθέν Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ υποβληθέν). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το υποβάλει εκ νέου, προκειμένου να αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου. Το Μ.Δ. με τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου θα αποτελεί το τελικό Μ.Δ. του.

Διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα: Τι ισχύει για την υποβολή του Μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι θα διαπιστώσουν ότι δεν εμφανίζεται ένας ενιαίος αριθμός μορίων για ολόκληρο το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα τους. Αντίθετα, για κάθε Τμήμα ή Σχολή υπολογίζονται διαφορετικά μόρια, καθώς κάθε Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τη σχολή που επιλέγει.

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Οι δύο φάσεις του Μηχανογραφικού 2026

Με την είσοδο στην πλατφόρμα εμφανίζονται αυτόματα τα προσωπικά τους στοιχεία, τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε τμήμα, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), ο αριθμός εισακτέων και οι σχολές στις οποίες έχουν δικαίωμα πρόσβασης. Το σύστημα επιτρέπει στους υποψηφίους να βλέπουν αποκλειστικά τα τμήματα για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ΕΒΕ κάθε σχολής όσο και τις απαιτήσεις σε ειδικά ή μουσικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, όπου αυτές προβλέπονται.

Η διαδικασία συμπλήρωσης πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέγουν σχολές, να αλλάζουν τη σειρά προτίμησης και να αποθηκεύουν προσωρινά τις επιλογές τους μέσω της λειτουργίας «Προσωρινή Αποθήκευση Μηχανογραφικού». Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί απεριόριστες φορές μέχρι να αποφασίσουν ότι η λίστα των προτιμήσεών τους είναι οριστική. Στη συνέχεια επιλέγουν «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου», οπότε το μηχανογραφικό οριστικοποιείται και αποκτά αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Από τη στιγμή της οριστικής υποβολής δεν είναι δυνατή καμία ηλεκτρονική τροποποίηση των επιλογών. Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, καθώς αποτελεί το επίσημο αποδεικτικό της υποβολής τους. Μετά την ακύρωση της προηγούμενης οριστικοποίησης από τον αρμόδιο εκπαιδευτικό, το Μηχανογραφικό επανέρχεται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης. Ο υποψήφιος μπορεί τότε να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές αλλαγές και να το υποβάλει εκ νέου, λαμβάνοντας νέο αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος αποτελεί το τελικό και έγκυρο Μηχανογραφικό του.

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