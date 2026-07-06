Οι προοπτικές που προσφέρει ένα πτυχίο Φυσικής θεωρούνται από τις πιο ισχυρές για όποιον θέλει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις και να διεκδικήσει μία θέση στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Χιλιάδες υποψήφιοι προετοιμάζονται για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου με την Πέμπτη 16 Ιουλίου να είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για να δοθεί η σκυταλή στη ανακοίνωση των Βάσεων 2026. Και το ερώτημα που απασχολεί τους υποψηφίους αυτό το διάστημα είναι το «Ποιες σπουδές οδηγούν πραγματικά στα επαγγέλματα του μέλλοντος;»

Ανάμεσα στα πανεπιστημιακά τμήματα που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη αξία στην αγορά εργασίας συγκαταλέγονται αυτά της Φυσικής. Αν και για δεκαετίες είχαν συνδεθεί κυρίως με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή έρευνα, σήμερα αποτελούν τη βάση για μια σειρά από δυναμικές και ιδιαίτερα περιζήτητες εξειδικεύσεις που εκτείνονται από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τη διαστημική τεχνολογία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η σύγχρονη οικονομία δεν αναζητά πλέον επιστήμονες που γνωρίζουν μόνο ένα αντικείμενο. Αντίθετα, ζητά επαγγελματίες που μπορούν να συνδυάζουν μαθηματική σκέψη, τεχνολογία, ανάλυση δεδομένων και επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά διαθέτουν οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εξηγεί στο Dnews o Πασχάλης Παρασχάκης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU.

Η κλιματική κρίση φέρνει στο προσκήνιο τη Μετεωρολογία

Ο ρόλος του Μετεωρολόγου και του Επιστήμονα Κλίματος (Meteorologist, Climate Scientist) έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τα στενά όρια της καθημερινής πρόγνωσης καιρού. Σήμερα, πρόκειται για έναν επιστήμονα που αξιοποιεί τη φυσική της ατμόσφαιρας, μαθηματικά μοντέλα και προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία για την κατανόηση και πρόβλεψη πολύπλοκων καιρικών και κλιματικών φαινομένων αλλά και φυσικών καταστροφών. Οι μετεωρολόγοι εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα, εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς, όπως εταιρείες ενέργειας και αερομεταφορών. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος τους στην πρόβλεψη ακραίων φαινομένων, όπως καύσωνες, πλημμύρες και έντονες καταιγίδες, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της οικονομικής δραστηριότητας. Η σύγχρονη μετεωρολογία συνδέεται άμεσα και με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων καθίσταται πλέον απαραίτητη για την ακρίβεια των προβλέψεων.

Η πράσινη ενέργεια δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας

Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί βασικό άξονα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Ειδικός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Scientist) διαδραματίζει κομβικό ρόλο. Πρόκειται για έναν επαγγελματία που ασχολείται με την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τεχνολογιών όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι ανεμογεννήτριες, καθώς και με τη διαχείριση ενεργειακών πόρων. Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο και σε έργα που σχετίζονται με την μείωση ενεργειακού κόστους για πόλεις και επιχειρήσεις και τη βιωσιμότητα. Οι προοπτικές απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα φαίνονται ιδιαιτέρως ευοίωνες, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, καθώς η ζήτηση για «καθαρή ενέργεια» αυξάνεται ραγδαία και διαρκώς. Καθώς οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές αυξάνονται συνεχώς, οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα υψηλές τα επόμενα χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναζητά επιστήμονες με ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης έχει αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας. Οι εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν επιστήμονες που μπορούν να σχεδιάζουν αλγορίθμους, να αναλύουν πολύπλοκα δεδομένα και να αναπτύσσουν συστήματα αυτόματης λήψης αποφάσεων. Οι φυσικοί διαθέτουν ήδη το σημαντικότερο πλεονέκτημα: εξαιρετική γνώση μαθηματικών, στατιστικής και μοντελοποίησης. Με επιπλέον εξειδίκευση στον προγραμματισμό και στην ανάλυση δεδομένων, μπορούν να εξελιχθούν σε Machine Learning Scientists, Data Scientists ή ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι συγκεκριμένες ειδικότητες θεωρούνται σήμερα από τις πιο περιζήτητες διεθνώς, με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές και μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η διαστημική τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες

Η αξιοποίηση δεδομένων από δορυφόρους αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για κυβερνήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι αναλυτές διαστημικών δεδομένων επεξεργάζονται πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση πυρκαγιών, τη διαχείριση φυσικών καταστροφών, τη γεωργία ακριβείας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφάλεια των μεταφορών. Οι φυσικοί, χάρη στις γνώσεις τους στη μοντελοποίηση και στην επεξεργασία πολύπλοκων δεδομένων, μπορούν να συμμετέχουν σε διεθνή διαστημικά προγράμματα αλλά και σε εταιρείες που αξιοποιούν δορυφορικές εφαρμογές στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα.

Νανοτεχνολογία: Η επιστήμη που θα αλλάξει τη βιομηχανία

Η ανάπτυξη νέων υλικών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τεχνολογικής προόδου. Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη νανοτεχνολογία σχεδιάζουν υλικά με ιδιότητες που δεν υπάρχουν στη φύση, δημιουργώντας λύσεις για δεκάδες διαφορετικούς κλάδους. Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται ήδη στην ιατρική, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, στις μπαταρίες νέας γενιάς, στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην αεροδιαστημική, στις τηλεπικοινωνίες και στις κατασκευές. Οι απόφοιτοι Φυσικής έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών που θα κυριαρχήσουν τις επόμενες δεκαετίες.

Οι φυσικοί βρίσκονται πίσω από την επανάσταση των δεδομένων

Η ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων δεν αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας. Σήμερα χρησιμοποιείται στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στη βιομηχανία, στην υγεία, στις μεταφορές και στις τηλεπικοινωνίες. Η ικανότητα δημιουργίας μαθηματικών μοντέλων και πρόβλεψης σύνθετων φαινομένων αποτελεί βασικό προσόν για τους φυσικούς, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν θέσεις ως αναλυτές δεδομένων, ποσοτικοί αναλυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ειδικοί στη διαχείριση κινδύνου.

Ένα πτυχίο, πολλές προοπτικές

Η διεπιστημονικότητα της Φυσικής αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του επιστημονικού πεδίου. Η Φυσική δεν λειτουργεί πλέον ως μια απομονωμένη επιστήμη, αλλά συνεργάζεται στενά με κλάδους όπως η Πληροφορική, η Βιολογία, η Ιατρική, η Χημεία, η Μηχανική, η Περιβαλλοντική Επιστήμη και τα Οικονομικά, δημιουργώντας νέες εξειδικεύσεις και επαγγελματικές προοπτικές. Οι απόφοιτοι Φυσικής διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, στη μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων, στην ανάλυση δεδομένων και στην επίλυση προβλημάτων. Αυτές οι δεξιότητες τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται σε διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα, από την τεχνητή νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων μέχρι τη μετεωρολογία, τη νανοτεχνολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τη διαστημική έρευνα.

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, η αξία της διεπιστημονικότητας είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις απαιτούν επιστήμονες που μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους. Σε αυτό το περιβάλλον, η Φυσική λειτουργεί ως κοινή γλώσσα ανάμεσα στις επιστήμες, προσφέροντας στους αποφοίτους της ευελιξία, υψηλή προσαρμοστικότητα και πρόσβαση σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα σύγχρονων επαγγελμάτων. Στην αγορά εργασίας του μέλλοντος, οι επαγγελματίες που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερα, αλλά εκείνοι που μπορούν να συνδυάζουν γνώσεις και να τις εφαρμόζουν αποτελεσματικά.