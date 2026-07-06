Το μήνυμα της Κέλλυ Κελεκίδου στην κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα λίγο πριν φύγει για τις σπουδές της.

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τη Βικτώρια Δέλλα, την κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, καθώς αποφοίτησε από το σχολείο και αναμένεται να ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική. Η Κέλλυ Κελεκίδου, με αφορμή αυτό, θέλησε να της στείλει το δικό της μήνυμα.

Η ερμηνεύτρια υπήρξε στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έχοντας δώσει ισχυρή μάχη για την υγεία της, έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου 2026, σε ηλικία 56 ετών.

Η Κελεκίδου ωστόσο, στέκεται στο πλευρό της οικογένειας μέχρι και σήμερα.

Μέσω σχετικής ανάρτησης που δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα στην Βικτώρια Δέλλα που σήμερα αποφοίτησε από το σχολείο.

«Πόση περηφάνια… Καλή σταδιοδρομία αστέρι μου! Να λάμπεις πάντα», έγραψε πάνω στις κοινές της φωτογραφίες με την κόρη της φίλης της.

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Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά από το θάνατο της φίλης της, η Κέλλυ Κελεκίδου κυκλοφόρησε το τραγούδι της «Άγγελέ μου», αφιερωμένο στη μνήμη της.

Η συγκινητική ανάρτηση της Βικτώρια Δέλλα

Από τη δική της πλευρά η Βικτώρια Δέλλα, συγκινημένη θέλησε να τιμήσει τόσο τη μητέρα της, όσο και τον πατέρα της Τραϊανό Δέλλα, αναρτώντας μία ιδιαίτερη δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά της αναφέρεται στους γονείς της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα.

Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του κι ένα κομμάτι από εσένα. Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

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