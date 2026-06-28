Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

Μια ακόμη τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει τη νέα καθημερινότητα μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία με την κόρη της, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό μήνυμα, στο οποίο περιγράφει τις Κυριακές της ως «τις πιο όμορφες της ζωής της».

Από τη στιγμή που έγινε μητέρα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται συχνά μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της με το μωρό της, δείχνοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον νέο της ρόλο.