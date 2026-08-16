Στην ανατολική πόλη Σούκρε, τουλάχιστον 30 σπίτια πλημμύρισαν.

Τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων κοριτσιών, έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Καράκας και προκάλεσαν πλημμύρες, παρασύροντας οχήματα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Βενεζουέλας.

Τροπικές βροχές έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Inameh. Δύο «ανήλικες παρασύρθηκαν από ρεύμα», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Καράκας.

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Μια 49χρονη γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, πέθανε επίσης όταν κατέρρευσε ένας τοίχος στον ίδιο δήμο.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπεσαν μεταξύ του Σαββάτου το βράδυ προς σήμερα Κυριακή πρωί έριξαν δέντρα που κατέστρεψαν σκηνές όπου κοιμόντουσαν άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.