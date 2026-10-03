Η Μακεδονία συνολικά και η Θεσσαλονίκη αποτελούν μια εκ των προτεραιοτήτων της ΕΛΑΣ.

Να «αποκαταστήσει» τις σχέσεις του με τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες διαταράχθηκαν την εποχή που υπογράφηκε η «Συμφωνία των Πρεσπών», θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, που επισκέφτηκε τη συμπρωτεύουσα για τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα.

Είναι προφανές ότι ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θέλει αποδείξει πως δεν αντιμετωπίζει ευκαιριακά και μόνο προεκλογικά την ευρύτερη περιοχή, αλλά ότι βρίσκεται εντός των προτεραιοτήτων του.

Προτεραιότητα η Βόρεια Ελλάδα

Παρά τα όσα υποστήριζαν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσιπρα το 2018, η οριστική λύση του ονοματολογικού ζητήματος της γειτονικής μας χώρας, δεν οδήγησε στο «ξεπούλημα της Μακεδονίας». Οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μια χαρά σεβάστηκαν τη «Συμφωνία των Πρεσπών», εγκαλώντας μάλιστα τα Σκόπια στις περιπτώσεις που θεωρούσε ότι την παραβίαζε.

Όμως, όλοι αναγνωρίζουν ότι στη Μακεδονία άνοιξε μια μεγάλη «πληγή» για την «κυβερνώσα Αριστερά και φάνηκε στα εκλογικά ποσοστά του 2019 και του 2023. Και στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι έχει φτάσει η ώρα να τελειώσει αυτή η ιστορία. Άλλωστε, η Βόρεια Ελλάδα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η ανεργία, η απουσία προοπτικής και η ακρίβεια, κάνουν ιδιαιτέρως δύσκολη τη ζωή των κατοίκων της.

Και ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ότι Μακεδονία, συνολικά και η Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα αποτελούν βασικές του προτεραιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται από χθες για τέταρτη φορά στη Συμπρωτεύουσα, μέσα σε διάστημα με διάστημα 30 ημερών.

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Η πρώτη, στις 31 Αυγούστου, όπου παρέστη σε σύσκεψη με τους παραγωγικής φορείς της πόλης. Η δεύτερη, στις 2 Σεπτεμβρίου, όπου και παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ. Η τρίτη στις 09-10 του ίδιου μήνα, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και η τέταρτη χθες και σήμερα, όπου έχει επιλέξει στοχευμένες δράσεις.

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει προτάσεις για τη διοικητική αποκέντρωση, την παραγωγική ανάπτυξη και τις υποδομές.

Στο πλαίσιο της σταδιακής μεταφοράς πέντε υπουργείων εκτός Αττικής, σε ορίζοντα δεκαετίας, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ πρότεινε την εγκατάσταση του υπουργείου Βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη και του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στην Κοζάνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον σχεδιασμό Ειδικής Ζώνης Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Για τη Θεσσαλονίκη, έθεσε ως στόχο την ανάδειξή της σε «Μητρόπολη των Βαλκανίων» και σε παραγωγικό και διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρότεινε ένα πολυμερές πλαίσιο εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, με επίκεντρο την πόλη και με σύνδεση των δικτύων μεταφορών, των λιμανιών, της ενέργειας και των υποδομών.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσεται η ενιαία λειτουργία του λιμανιού, του αεροδρομίου, του σιδηροδρόμου, του οδικού δικτύου και των υποδομών εφοδιαστικής της μητροπολιτικής περιοχής. Για τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μητροπολιτικό δίκτυο μετακινήσεων, επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά και ενιαίο σχέδιο ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.