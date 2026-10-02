Οι συνειρμοί που πυροδοτεί η σύμπτωση.

Για να είμαστε δίκαιοι, δεν γνωρίζουμε εάν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο ήταν προγραμματισμένη εδώ και καιρό ή προέκυψε εκτάκτως μετά τη χθεσινή ιδιωτική επίσκεψη του Προέδρου της ΕΛΑΣ, Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος.

Και δεν πρόκειται να το προεξοφλήσουμε κιόλας, δεδομένου ότι είναι γνωστό πως η ΝΔ «αιμορραγεί» προς τα δεξιά στη βόρεια Ελλάδα και η συμβολή της εκκλησιαστικής κοινότητας για την ανατροπή της εικόνας αυτής είναι κάτι παραπάνω από ευκταία για το Μέγαρο Μαξίμου.

Ωστόσο οι συνειρμοί που πυροδοτεί η σύμπτωση είναι λίγο πολύ αυτονόητοι για τον καθένα.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Μονή Σιμωνόπετρας στην αθωνική Πολιτεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Πιερία επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, μία Μονή με μεγάλη Εκκλησιαστική, Εθνική και Κοινωνική δράση ιστορικά.

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Αντί σχολίου, επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, θα μπούμε στον πειρασμό να υπενθυμίσουμε πως στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου διετέλεσε καταφύγιο και χώρο συσκέψεως των Μακεδονομάχων.

Ν.Α.