Όλες οι καταθέσεις που έδωσαν οι νοσηλεύτριες, η αναισθησιολόγος και η διασώστρια του ΕΚΑΒ για τον θάνατο του Μαζωνάκη.

Χωρίς τις αισθήσεις του ήταν ήδη ο Γιώργος Μαζωνάκη όταν θορυβήθηκε η Ιωάννα Γάκα από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και κινητοποίησε όλες τις νοσηλεύτριες και τον σύζυγό της προκειμένου να συνδράμουν για την ανάταξη του τραγουδιστή.

Οι νοσηλεύτριες περιέγραψαν την εικόνα που παρουσίαζε ο Γιώργος Μαζωνάκης και την αναστάτωση που προκλήθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι όταν όμως πλέον, όπως φαίνεται ήταν πολύ αργά.

«Ο Μαζωνάκης δεν είχε τις αισθήσεις του»

Η 53χρονη νοσηλεύτρια που κατέθεσε στον 32ο τακτικό ανακριτή ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική: «Η γιατρός ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του γιατρού κ. να τον φωνάξει. Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Σύμφωνα πάντως με την 53χρονη νοσηλεύτρια, δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρχαν επιπλοκές στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, μέσα στο ιατρείο. Για αυτό η ίδια είπε πως θεωρούσε το μηχάνημα ασφαλές. «Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ. Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία», ανέφερε.

«Το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση»

Στις 4 το απόγευμα, σύμφωνα με δεύτερη νοσηλεύτρια, η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε επιβαρυνθεί εξαιρετικά. Όταν μπήκαν οι νοσηλεύτριες στο χώρο όπου ο τραγουδιστής υποβαλλόταν στην πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ανταποκρινόταν καν…. «Ήταν γύρω στις τέσσερις η ώρα. Μπήκαμε πρώτα εγώ και η κα ...στο δωμάτιο, είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι. Οι πρώτες ενδείξεις της πίεση του δεν ήταν χαμηλές, Ήταν 1 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο που έφερα εγώ. Το μόνιτορ έδειχνε ενδείξεις. Αμέσως ήρθε και ο κ.... και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό. Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεση του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του. Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός ΚΑΡΠΑ πέρασαν πέντε με δέκα λεπτά το πολύ. Η κα..., στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την..,να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε.... Είπε στη ....να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη», κατέθεσε η 61χρονη νοσηλεύτρια.

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Αναζητώντας το αντίδοτο στην προποφόλη

Η αναισθησιολόγος η οποία κλήθηκε τηλεφωνικά από νοσηλεύτρια του ιατρείου να εξηγήσει ποιο είναι το αντίδοτο στη μέθη που είχε χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, υποστήριξε πως δεν κατάλαβε ότι κάτι κακό συνέβαινε γιατί δεν διέκρινε κάποια ανησυχία.

«Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η… (σ.σ.νοσηλεύτρια). Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά, δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε», φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή της.

Όπως ανέφερε η αναισθησιολόγος, δεν είχε δεχθεί ξανά τηλεφώνημα από το συγκεκριμένο ιατρείο για αναισθητικές ουσίες. «Δεν μου έχουν τηλεφωνήσει ξανά από αυτό το ιατρείο να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία, εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο, δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η ιατρός ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης» υποστήριξε.

Πως χορηγείται η προποφόλη

Ερωτηθείσα από τον ανακριτή για το πότε και πως χρησιμοποείται η προποφόλη εξήγησε πως πρόκειται για «αναισθητικό φάρμακο – υπνωτικό», το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον σε χειρουργεία, αλλά δεν δεν είναι σε θέση να πει με βεβαιότητα εάν μπορεί να διατεθεί μέσω φαρμακείου.

Η αναισθησιολόγος υποστήριξε πως δεν είχε δει ποτέ στο ιατρείο ασθενή συνδεδεμένο με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και πως η ίδια έκανε μόνο τη φλεβοκέντηση και έφευγε. Άλλωστε, όπως ισχυρίστηκε, η ίδια είχε αραιή συνεργασία με το ιατρείο κάνοντας φλεβοκεντήσεις σε ασθενείς με αμοιβή 150-200 ευρώ περίπου, ενώ η τελευταία φορά πριν από 4-5 μήνες.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, όπως είπε δεν το συσχέτισε με τον Γ.Μαζωνάκη, γιατί δεν ήξερε αν έγινε από το ιατρείο και δεν είχε πληροφορηθεί αμέσως για το τι είχε συμβεί με τον τραγουδιστή. «Όταν πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα, τότε συνέδεσα το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας με το συμβάν. Δεν ήξερα τι γιατρός ήταν 56χρονη, ούτε ο σύζυγός της, δεν ρώτησα ποτέ γιατί πήγα συστημένη από συναδέλφους. Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ποτέ κάποιος ασθενείς κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης ανησυχία για τη διενέργεια της θεραπείας….Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε μένα από το ιατρείο για να με ρωτήσουν για την προποφόλη, παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες».

Αγνοούσαν στο ιδιωτικό ιατρείο εάν έπαιρνε φάρμακα ο Γ. Μαζωνάκης

Ενδεικτική της προχειρότητας με την οποία αντιμετώπιζαν τους ασθενείς στο ιατρείο του Κολωνακίου ήταν η κατάθεση της διασώστριας η οποία τόνισε πως ρώτησε τον προφυλακισμένο Ηλία Θεοδωρόπουλο να της πει ποια ήταν τα φάρμακα που έπαιρνε ο τραγουδιστής και αυτός δεν ήξερε.

«Ρώτησα τον γιατρό για το τι έγινε και εάν υπάρχει ιστορικό, γιατί πήγε ο ασθενής στο ιατρείο, εάν παίρνει φάρμακα γενικά και εάν του είχαν χορηγηθεί ειδικότερα νωρίτερα φάρμακα, και ο γιατρός μου απάντησε πως δεν ξέρει και θα μας τα πει η γιατρός του. Δεν μου υπέδειξε ποτέ ποια είναι η γιατρός. Ήταν μία γυναίκα στο χώρο, αλλά δεν ξέρω εάν ήταν η γιατρός ή ήταν νοσηλεύτρια. Ρώτησα τον γιατρό τι ειδικότητα έχει και μου είπε παθολόγος. Δεν μίλησα με κάποιον άλλο πέραν του γιατρού, από όσο θυμάμαι. …Δεν μας ζήτησε κανείς από το ιατρείο να έρθει μαζί μας, ούτε εμείς ρωτήσαμε», κατέθεσε η διασώστρια.