Ποιοι δεν είδαν την «κίτρινη» κάρτα του Κ. Μητσοτάκη - Προβληματισμός για τα περί… αξιολόγησης.

Παρότι το Μαξίμου υποστηρίζει ότι οι «κίτρινες» κάρτες που μοίρασε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό ήταν «συστημένες» εντούτοις ουδείς εμφανίζεται ως παραλήπτης. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που τάραξε τα κυβερνητικά νερά παροτρύνοντας υπουργούς να «ξεκαβαλικέψουν», εμφανίζεται βέβαιη ότι οι συστάσεις του αδελφού της δεν την αφορούν.

«Επειδή και τον Κυριάκο ξέρω και ελληνικά γνωρίζω δεν ένοιωσα ούτε κατ’ ελάχιστον ότι όσα είπε ο πρωθυπουργός με αφορούν», σχολιάζει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσω του Dnews.

Η «ανάγνωση» της Ντόρας

Ποια ανάγνωση έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη στα λεγόμενα του πρωθυπουργού; Ότι επιχείρησε να «μαζέψει» την κατάσταση συστήνοντας στους υπουργούς «προσοχή και σοβαρότητα». Όσο για την αποστροφή του Κ. Μητσοτάκη «μέχρι να μας κρίνει ο λαός εγώ αξιολογώ τους υπουργούς» - που θεωρήθηκε ως αιχμή προς το πρόσωπό της - η ίδια σημειώνει: «Σωστά το είπε. Εγώ δεν είμαι υπουργός».

Ένας λόγος παραπάνω που - όπως υποστηρίζει το περιβάλλον της - η Ντόρα Μπακογιάννη διαχρονικά βάζει πλάτη στα δύσκολα. «Επομένως κανείς δεν μπορεί να την ψέξει για κάτι» λένε.

Δ. Καιρίδης: «Δεν είδα κίτρινη κάρτα»

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Δ. Καιρίδης, που πρώτος είχε επισημάνει ότι κάποιοι υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλάμι. Ούτε εκείνος πίστεψε ότι η «κίτρινη» κάρτα τον αφορούσε.

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«Εγώ δεν είδα ούτε κίτρινη κάρτα, ούτε άσπρη κάρτα, ούτε καμία κάρτα. Και η Ντόρα και εγώ έχουμε στηρίξει την κυβέρνηση και το έργο όσο πολύ λίγοι» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., διατηρώντας προφανώς το δικαίωμα του να επισημαίνει τα στραβά.

Στήριξη στην Μπακογιάννη

Ξεκάθαρη στήριξη στην Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε για δεύτερη μέρα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

«Αυτά το οποία είπε και η κυρία Μπακογιάννη νομίζω ότι θα έπρεπε να εκληφθούν ότι είναι μια βοήθεια. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν είμαστε στην τηλεόραση και λέμε διάφορα πράγματα, διότι όταν υπάρχει μια δύσκολη περίοδος αυτά οξύνουν την κατάσταση και κάνουν ζημιά στην κυβέρνηση» τόνισε ο βουλευτής της Ν.Δ.

Βροχή υπουργικών εμφανίσεων

Ανεξάρτητα από το πόσοι είδαν τον εαυτό τους ή όχι στις αυστηρές επισημάνσεις του Κ. Μητσοτάκη, άπαντες έσπευσαν να στηρίξουν τα όσα είπε ο πρωθυπουργός ή να ανταποκριθούν στο αίτημα του για συνολική στήριξη της κυβέρνησης.

«Το ύφος, πολλές φορές παράγει εντυπώσεις. Προφανώς ο πρωθυπουργός έχοντας της λειτουργίας της κυβέρνησης είναι εκείνος που αξιολογεί συμπεριφορές» δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.

«Η ΝΔ ήταν και είναι λαϊκή παράταξη, μέσα στην κοινωνία, που πρέπει να εκπροσωπεί από τον φτωχότερο Έλληνα μέχρι τον πλουσιότερο. Να είμαστε σεμνοί, μετρημένοι να εργαζόμαστε σκληρά να κάνουμε τη δουλειά μας και να ακούμε τον κόσμο» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στηλιτεύοντας προκλητικές ή άστοχες συμπεριφορές.

«Δεν πρόκειται εγώ να κρίνω κανέναν. Μας κρίνει σε καθημερινή βάση ο Πρωθυπουργός και ο τελικός κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός» ξεκαθάρισε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Η… λεπτή διαφορά στα περί αξιολόγησης

Και εδώ είναι που αρχίζει η λεπτή εσωκομματική κουβέντα εντός της κυβέρνησης.

Πρέπει ή δεν πρέπει όσοι υπουργοί ή βουλευτές διαπιστώνουν κυβερνητικά «φάουλ» να τα επισημαίνουν; Βοηθούν έτσι την κυβέρνηση να επανέρχεται στις ράγες της ή της κάνουν ζημιά;

Το Μαξίμου, χωρίς να παραγνωρίζει το δημοκρατικό εσωκομματικό δικαίωμα όλων να έχουν άποψη, εντούτοις πιστεύει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος κάνει καλοπροαίρετη κριτική και ποιος όχι.

Οι προεκλογικοί ανταγωνισμοί θολώνουν την ευθυκρισία

Διότι πιστεύουν ότι οι προεκλογικοί ανταγωνισμοί μεταξύ υποψηφίων και υπουργών είναι τόσο έντονοι, ώστε αρκετοί ασκούν κριτική με σκοπό να βλάψουν τον εσωκομματικό τους αντίπαλο και όχι να διασώσουν το κύρος της κυβέρνησης.

Και υπό το πρίσμα αυτής της καχυποψίας κάπου χάνεται η… αλήθεια και θολώνει η ευθυκρισία. Αυτός είναι και ο λόγος που ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε «πρωθυπουργικό δικαίωμα» στην αξιολόγηση των υπουργών. Εκτιμώντας ότι αν αφήσει ελεύθερους βουλευτές και υπουργούς να… καρφώνουν ο ένας τον άλλον για προσωπικούς λόγους, η κυβέρνηση δεν θα μακροημερεύσει.

Ο αντίλογος στο «πρωθυπουργικό δικαίωμα»

Όσοι «γαλάζιοι» πάντως δεν συμφωνούν με την άποψη ότι δεν έχουν δικαίωμα στην αξιολόγηση της κυβέρνησης επισημαίνουν: «Αν ο λαός μας αξιολογεί τελικά όλους στις εκλογές, αλλά μέχρι τότε μόνος αξιολογητής της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να ξέρουν ότι ο λαός θα αξιολογήσει αυστηρά και τον αξιολογητή αν κρίνει ότι έκανε λάθος στην αξιολόγηση του».

Έριξε τους τόνους ο Π. Μαρινάκης

Να δώσει τέλος στην εσωκομματική εσωστρέφεια επιχείρησε πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, εφησυχάζοντας τα μέλη της κυβέρνησης ότι δεν επίκεινται ανασχηματισμός.

«Δεν έχω καμία πληροφόρηση, καμία ενημέρωση και καμία αίσθηση για ανασχηματισμό. Δεν υπάρχει ούτε κάτι τέτοιο στο ραντάρ» είπε ο κ. Μαρινάκης με την ελπίδα η ενδοκυβερνητική κρίση να λήξει κάπου εδώ.