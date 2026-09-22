«Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Αντίστοιχες δηλώσεις, χρησιμοποιώντας την ίδια ρητορική, έκανε και ο Δημήτρης Καιρίδης.

«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, τονίζοντας με εμφατικό τρόπο πως κάποιοι υπουργοί έχουν αλαζονεία και τους προτείνει να… ξεβαλικέψουν. «Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», είπε χαρακτηριστικά.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναδρομή και στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως είπε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

Κατά την ίδια, στη συνέχεια επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. «Αυτός δεν μ' αρέσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει», τόνισε η κ. Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», είπε, προσθέτοντας ότι «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας.

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Όπως ανέφερε, εφόσον υπήρχε μια διαφορετική αξιόπιστη πολιτική πρόταση ή ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. «Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

Η ίδια υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ' αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ' τους άλλους δύο», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλά ελαττώματα».

Ένα από αυτά, όπως είπε, είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει». Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παροχές που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. «Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, ζητείται από την κυβέρνηση να αναλάβει κινδύνους για τη χώρα.

«Η άγνοια συγχωρείται, η σκόπιμη παραπληροφόρηση όχι»

Σε έντονο ύφος η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τα όρια πληρωμών.

«Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραπληροφόρηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών.

Η κ. Μπακογιάννη άσκησε, πάντως, κριτική και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας σε υπουργούς.

«Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυρία Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως όταν μιλάει για εκείνη δεν χρησιμοποιεί ποτέ το όνομά της, αλλά την ιδιότητα της «αδελφής του πρωθυπουργού».

Καιρίδης: Όσοι καβαλικεύουν, να ξεκαβαλικέψουν

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έκανε λόγο για φαινόμενα αλαζονείας μεταξύ πολιτικών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος.

Ερωτηθείς, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ποιο θεωρεί ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΝΔ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος απάντησε χωρίς περιστροφές: «Ο κακός μας εαυτός», για να προσθέσει αμέσως μετά την «αλαζονεία». Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν αναφέρεται σε υπουργούς και άλλα κορυφαία στελέχη, διευκρίνισε ότι μιλά για «πολιτικά στελέχη» της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Δημήτρης Καιρίδης απέδωσε εν μέρει τέτοιες συμπεριφορές και στη μεγάλη δημοσκοπική απόσταση από την αντιπολίτευση μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονεία και τον ελιτισμό».

Και έκλεισε την αναφορά του με μια ακόμη πιο χαρακτηριστική φράση προς το εσωτερικό της παράταξης: «Όσοι καβαλικεύουν, να ξεκαβαλικέψουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά». Ό,τι ακριβώς είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη.

Αντίστοιχες δηλώσεις, να θυμίσουμε, είχε κάνει και το περασμένο Σάββατο, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Σωτήρης Ξενάκης: Το δικό σας, το πιο μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι; Έχετε καταλάβει;

Δημήτρης Καιρίδης: Ο κακός μας εαυτός, ναι. Η αλαζονεία, φαινόμενα… πώς να το πούμε;

Βασίλης Σκουρής: Και κορυφαίοι έχουν ζητήματα αλαζονείας, κύριε υπουργέ ή κρατικοί υπάλληλοι, ας πούμε, και μικρά στελέχη;

Δημήτρης Καιρίδης: Όχι, όχι, μιλάω τώρα για πολιτικά στελέχη.

Βασίλης Σκουρής: Για υπουργούς.

Δημήτρης Καιρίδης: Για τη Νέα Δημοκρατία.

Βασίλης Σκουρής: Υπουργούς, ναι.

Σωτήρης Ξενάκης: Για υπουργούς, υφυπουργούς κτλ, μάλιστα.

Δημήτρης Καιρίδης: Κοιτάξτε, σε έναν βαθμό, με αυτό το χάλι στην αντιπολίτευση, μετά από εφτά χρόνια, με το να είσαι 15 μονάδες μπροστά…

Σωτήρης Ξενάκης: Ναι.

Δημήτρης Καιρίδης: Υπάρχουνε… εδώ δείχνουνε μικρομεγαλισμούς και αλαζονείες κόμματα του 4% και του 5%, έτσι δεν είναι;

Βασίλης Σκουρής: Σωστό κι αυτό.

Δημήτρης Καιρίδης: Όμως δεν επιτρέπονται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στην πολιτική από την αλαζονεία και τον ελιτισμό. Ο κόσμος έχει προβλήματα, με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Όσοι καβαλικεύουν, να ξεκαβαλικέψουν και να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».