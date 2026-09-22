Ο παράγοντας Σαμαράς... δυσκολεύει τον επαναπατρισμό δυσαρεστημένων ψηφοφόρων στο νυν κυβερνών κόμμα.

Το βασικό συμπέρασμα από όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τη ΔΕΘ είναι ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει από τον Ιούνιο μέχρι και σήμερα, ίδιο και απαράλλαχτο. Και έτσι θα παραμείνει – εκτιμούν αναλυτές- έως ότου συμπληρωθεί ο πολιτικός χάρτης με τα νέα κόμματα. Πρωτίστως αυτό του Αντώνη Σαμαρά.

Το οποίο αν λάβει πάνω από 7% στις εκλογές (εκεί τον βρίσκουν σε τοπικές έρευνες) μπορεί να στοιχίσει - λένε πολιτικοί αναλυτές- μέχρι και δύο μονάδες στην Ν.Δ. Στην περίπτωση που οι αναποφάσιστοι της Ν.Δ. μοιραστούν ανάμεσα σε Ν.Δ. και Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς... κόβει τον επαναπατρισμό των αναποφάσιστων

Το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος - σύμφωνα με τα στοιχεία της Alco - θα κυμαίνονταν σήμερα στο 27,5% - 28%. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. συγκεντρώνει ποσοστό 24,3%, η Ν.Δ. για να καλύψει την απόσταση των τεσσάρων μονάδων και να φθάσει το 28% πρέπει να καταφέρει να γοητεύσει ξανά ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων.

Εκεί - σύμφωνα με τους δημοσκόπους - η Ν.Δ. θα δυσκολευτεί αρκετά αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά. Διότι σε αυτή την δεξαμενή θα στοχεύσει και ο πρώην πρωθυπουργός με το δόγμα της από-ενοχοποιημένης ψήφου. Δηλαδή, με το επιχείρημα ότι ο ψηφοφόρος της Ν.Δ. δεν προδίδει το κόμμα του αν ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά το οποίο - όπως λέει - υπηρετεί τις πραγματικές αξίες της παράταξης.

Η ΔΕΘ δεν προκάλεσε δημοσκοπική δυναμική στη Ν.Δ.

Επί του παρόντος ούτε η κυβέρνηση - ούτε άλλο κόμμα - κατάφερε να αποκτήσει δημοσκοπική δυναμική μετά την εμφάνιση του στη Θεσσαλονίκη.

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Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Alco - για λογαριασμό του Alpha - η Ν.Δ. ανέβηκε κατά 0,3% το ΠΑΣΟΚ αύξησε τα ποσοστά του κατά 0,7% και η ΕΛΑΣ έπεσε κατά 0,3% ενώ σημαντική πτώση 4,7 μονάδων παρουσιάζει το κόμμα ΕΛΠΙΔΑ.

Εντός βουλής φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα να μπαίνουν οκτώ με εννιά κόμματα. Σύμφωνα με την Alco στην πρόθεση ψήφου η Ν.Δ. έχει 24,3%. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 14,4% το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, η ΕΛΛ. ΛΥΣΗ με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 3,5%, το κόμμα Καρυστιανού με 3,1% ενώ υποψήφια να μπουν στη βουλή εμφανίζονται το κόμμα Βαρουφάκη (2,6%) και υπό προϋποθέσεις το κόμμα Λατινοπούλου (2,2%).

Το 30% δεν έχει «κλειδώσει» για τη Ν.Δ.

Το «στοίχημα» για την κυβέρνηση - που δεν μπορεί να απαντηθεί από τις σημερινές δημοσκοπήσεις - δεν είναι ποιο κόμμα θα έρθει πρώτο στις εκλογές. Αυτό είναι προεξοφλημένο. Το στοίχημα είναι τι ποσοστό θα συγκεντρώσει η Ν.Δ. στις εκλογές.

Με βάση το ποσοστό 24,3% που δίνει η Alco στην πρόθεση ψήφου στη Ν.Δ. το πραγματικό ποσοστό που θα έπαιρνε σήμερα στην κάλπη υπολογίζεται στο 27,5%-28%. Πολύ πιο κάτω από το 30% που επιδιώκει το Μαξίμου. Με την «στρόφιγγα» από την δεξαμενή των αναποφάσιστων να ανοίγει με φειδώ για τη Ν.Δ. Αφού στο ερώτημα για το αν οι πολίτες προτίθενται να δώσουν 3η ευκαιρία στη Ν.Δ. μόνον το 10% του ποσοστού 15% των αναποφάσιστων , απαντά θετικά. Ήτοι ενάμιση ψηφοφόρος στο σύνολο των αναποφάσιστων.

Δεν γυρίζουν εύκολα οι δυσαρεστημένοι της Ν.Δ.

Με το ποσοστό των αναποφάσιστων που ψήφισαν το 2023 Ν.Δ. να ανέρχεται στο 24%. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις πρώην ψηφοφόρους της. Και τους αναλυτές να υποστηρίζουν ότι ακόμη κι αν η Ν.Δ. καταφέρει να πάρει τους μισούς από αυτούς θα φθάσει το 29%.

Χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εμφανή σημάδια επαναπροσέγγισης.

Ανεβαίνει η προτίμηση σε «άλλο κόμμα»

Ενδεικτικός του ρευστού τοπίου που υπάρχει, είναι ότι ο δείκτης προτίμησης σε «άλλο κόμμα» έχει ανέβει κατά τέσσερις μονάδες. Αυτή η αύξηση προέρχεται είτε από πρώην Ν.Δ., που έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν άλλο κόμμα – κυρίως του Αντώνη Σαμαρά – αλλά και από τους πρώην Σπαρτιάτες που περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Ηλίας Κασιδιάρης.

«Ευάλωτη» στις εξελίξεις η Ν.Δ.

Στην μεγάλη εικόνα όλοι οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πολιτικός χάρτης θα αλλάξει τους επόμενους μήνες. Με την Ν.Δ. να καθίσταται το πλέον ευάλωτο κόμμα. Αφού οι όποιες εξελίξεις ή τα όποια νέα κόμματα εμφανιστούν θα αφορούν την κεντροδεξιά ή την δεξιά ή την άκρα δεξιά.

Αυτό σημαίνει ότι η Ν.Δ. είναι υποψήφια να υποστεί τους μεγαλύτερους κλυδωνισμούς. Σε συνάρτηση πάντα με την αποτελεσματικότητα της στο υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Την ακρίβεια και το υψηλό κόστος ζωής. Το οποίο συνεπικουρείται από την κόπωση κυβέρνησης και πολιτών στην ιδέα της διεκδίκησης και 3ης τετραετίας από τον πρωθυπουργό.

Εκλογικά διλήμματα Vs πραγματικότητας

Το πόσο θα αποδώσουν στην κάλπη τα σκληρά εκλογικά διλήμματα περί «σταθερότητας ή ακυβερνησίας», που θα θέσει ο Κ. Μητσοτάκης, θα φανεί όσο θα πλησιάζουμε στην κάλπη.

Εκεί που θα αντιπαρατεθεί ο «φόβος» με τον «ρεαλισμό». Και οι πολίτες θα κληθούν να απαντήσουν στην κάλπη αν μία 3η θητεία του Κ. Μητσοτάκη εκφράζει τις προσδοκίες τους ή αν τελικά αποφασίσουν, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν εκλογικά αδιέξοδα. Εκτιμώντας, ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, θα προκύψει σταθερή κυβέρνηση.