Όταν το «μαμά τι έχει να φάω» γίνεται «τι τρώμε αύριο στο γραφείο;». Οι διατροφικές συνήθειες στο χώρο εργασίας, συμβάλλουν στην απόδοση, ενισχύουν την ενέργεια και επηρεάζουν τη λειτουργία του μεταβολισμού, την ψυχολογία και το συνολικό σωματικό βάρος.

Γρήγορα σνακ, καφέδες και έτοιμα ροφήματα, αποτελούν ίσως τα κυριότερα τρόφιμα που μπορείτε να βρείτε και να αγοράσετε εκτός σπιτιού, όταν μία ημέρα απαιτεί αυξημένους ρυθμούς και γρήγορες αποφάσεις.

Είναι όμως σωστή αυτή η τακτική ή αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους της αύξησης του σωματικού βάρους και της μειωμένης ενέργειας;

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι πάντα εύκολο φεύγοντας από το σπίτι να έχετε οργανώσει το δικό σας ταπεράκι με τα τρόφιμα που θα χρειαστεί να καταναλώσετε μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, οι διατροφικές συνήθειες που αποκτάτε στο γραφείο, καλύπτουν, ίσως, το μεγαλύτερο μέρος της τροφής και των θερμίδων που πρέπει να καταναλώσετε μέσα στην ημέρα σας για μία ισορροπημένη διατροφή.

Ισορροπημένη διατροφή στο γραφείο – Ποια είναι τα λάθη που επιβαρύνουν τον οργανισμό;

Η διατροφικές συνήθειες στο χώρο εργασίας θα ήταν καλό να γίνεται με γνώμονα την ισορροπημένη διατροφή, καθώς επηρεάζει συνολικά το σώμα, την ψυχική υγεία και την αποδοτικότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε πολλές περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας και η έντονη καθημερινότητα δεν μας αφήνει να κρίνουμε σωστά το ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο γεύμα μας, κάτι που μπορεί να αποβεί μοιραίο για την διατροφή και το σωματικό βάρος.

Η αποφυγή υγιεινών σνακ, το fast food, η αυξημένη ταχύτητα κατανάλωσης φαγητού, η χαμηλή ενυδάτωση και η καθιστική ζωή, αποτελούν μόλις μερικούς από τους παράγοντες που θα πρέπει να αναθεωρήσετε αν στοχεύετε σε μία ισορροπημένη διατροφή και στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού σας.

Τα μεγάλα διαστήματα αφαγίας και η παράλειψη γευμάτων επιβαρύνουν σημαντικά το γαστρεντερικό σύστημα, αδρανοποιούν τη λειτουργία του μεταβολισμού και μειώνουν την απόδοση στις απαιτήσεις της ημέρας.

Οι σφολιάτες, τα γλυκά και τα κορεσμένα λιπαρά, η συνεχής κατανάλωση ροφημάτων και οι τροφές χωρίς φυτικές ίνες (όπως τα φρούτα), προσφέρουν το αίσθημα του κορεσμού για σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς την λήψη των απαραίτητων βιταμινών.

Τα μικρά γεύματα και τα υγιεινά σνακ ενισχύουν την λειτουργία του μεταβολισμού και την ισορροπημένη λειτουργία του οργανισμού

Είναι κατανοητό ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταναλώσετε τις απαραίτητες θερμίδες την ώρα της εργασίας, όμως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τακτικά και μικρά γεύματα ενισχύουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, συμβάλουν στο αίσθημα του κορεσμού και τονώνουν τον οργανισμό, καθώς γίνεται η λήψη των απαραίτητων θερμίδων και των σωστών φυτικών ινών.

Τα γεύματά σας στο γραφείο δεν χρειάζεται να απαιτούν χρόνο προετοιμασίας, αρκεί να κάνετε τη σωστή επιλογή και να μην τα αμελείτε κατά τη διάρκεια του ωραρίου σας.

Τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, το γιαούρτι και τα σπιτικά σάντουιτς, τα κριτσίνια, οι μπάρες δημητριακών και τα κουλούρια, θεωρούνται οι ιδανικές, γρήγορες επιλογές, που καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμούς, χωρίς να περιορίζουν τον χρόνο σας.

Παράλληλα, αν το ωράριό σας απαιτεί να παραμένετε εκτός σπιτιού για αρκετές ώρες, τότε θα σας βοηθούσε αν έχετε προγραμματίσει το μεσημεριανό σας ήδη από την προηγούμενη ημέρα και να το έχετε μαζί σας.

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει χρόνος; Σε ποιες τροφές να πείτε «ναι» όταν παραγγέλνετε

Φυσικά, ο χρόνος είναι πολυτέλεια και όχι πάντα αρκετός, επομένως θα υπάρξουν και οι ημέρες που θα χρειαστεί να παραγγείλετε κάποιο έτοιμο γεύμα.

Όταν όμως αυτό κρίνεται απαραίτητο, καλό θα ήταν να στοχεύσετε σε προσεγμένες επιλογές. Να εστιάσετε σε μία μερίδα κοτόπουλο, σε σαλάτες με λάδι και σε κρύα σάντουιτς με λαχανικά, επιλογές που σας κρατούν χορτάτους, χωρίς τις περιττές θερμίδες και τη λήψη επιβλαβών συστατικών.