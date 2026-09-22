Ένα από τα κυριότερα ερωτήματα που προκύπτουν όταν πρόκειται για την απώλεια του βάρους, σχετίζεται με τη σωματική άσκηση στην οποία θα πρέπει να επενδύσετε αν θέλετε να δείτε ορατά αποτελέσματα.

Η απώλεια βάρους είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλο ένα και περισσότερο κόσμο, με την υγιεινή διατροφή, τη γυμναστική και τις προσεγμένες πρώτες ύλες, να γίνονται συχνά αντικείμενο μελέτης και συζήτησης.

Η απώλεια βάρους, δεν είναι κάτι που μπορεί να επέλθει από τη μία στιγμή στην άλλη. Αντίθετα, χρειάζεται χρόνο και επιμονή, σωστή καθοδήγηση και συνέπεια, με σκοπό να δείτε ορατά αποτελέσματα με διάρκεια στον χρόνο.

Ένα προσεγμένο πρόγραμμα διατροφής αποτελεί την αρχή, ωστόσο η σωστή και συνεπής γυμναστική, ενεργοποιεί πλήρως τον οργανισμό.

Αρμόδιοι από το χώρο της γυμναστικής, έχουν κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις, διαχωρίζοντας κάθε είδος γυμναστικής, πώς η κάθε μία επηρεάζει το σώμα, και ποια είναι τελικά η κατάλληλη για την απώλεια του βάρους.

Και εδώ προκύπτει το ερώτημα: Βάρυ περπάτημα, Pilates ή HIIT; Τι να επιλέξετε και πώς επηρεάζουν το σώμα σας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιο είδος γυμναστικής ενισχύει την απώλεια του βάρους;

Κάθε τύπος γυμναστικής, προσφέρει διαφορετικά αποτελέσματα και ενδείκνυται για ορισμένους σωματότυπους, με την συμβολή των ειδικών να έχει καθοριστικό ρόλο στην ορθή στάση του σώματος.

Προπόνηση με βάρη

Η προπόνηση με βάρη, ίσως, και να αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο άσκησης, ωστόσο ξέρετε πραγματικά ποια είναι τα οφέλη της;

Ο συγκεκριμένος τύπος άσκησης, ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια για την απώλεια βάρους, ιδιαίτερα όταν παρατηρείται συνέπεια μεταξύ των προπονήσεων.

Τα βάρη και οι αντιστάσεις, ενδυναμώνουν τη μυϊκή μάζα και αυξάνουν σημαντικά τη δράση του μεταβολισμού με το ποσοστό να αγγίζει ακόμη και το 7%.

Παράλληλα, ενεργοποιεί το σώμα και βοηθάει στην μείωση του λίπους, μία διαδικασία που πραγματοποιείται μακροπρόθεσμα, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης.

Η καύση του λίπους γίνεται πιο άμεσα και οι μύες ενδυναμώνονται σημαντικά, ενώ παρατηρείται και ρύθμιση των επιπέδων της ινσουλίνης.

Σώφρον θα ήταν ωστόσο, να εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καθώς χρειάζεται εκμάθηση για τη σωστή τεχνική, την στάση του σώματος και την αποφυγή τυχόν τραυματισμός.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός κρίνεται απαραίτητος, και χρειάζεται αυστηρή συνέπεια μεταξύ των προπονήσεων προκειμένου να δείτε ορατά αποτελέσματα στο σώμα σας.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπομονή είναι αρετή, καθώς τα αποτελέσματα δεν θα είναι ορατά από τη μία στιγμή στην άλλη.

Περπάτημα – Ένας σύμμαχος στην απώλεια του βάρους. Πόσο, όμως, διαρκεί η καύση των θερμίδων;

Πρόκειται ίσως για την πιο διαδεδομένη και εύκολη προπόνηση που κάθε ένας μπορεί να κάνει χωρίς τη συμβολή ειδικών και εξοπλισμού.

Συγκαταλέγεται στην κατηγορία των αερόβιων ασκήσεων, αυξάνει την καύση των θερμίδων και της καρδιακής λειτουργίας.

Το περπάτημα δεν επιβαρύνει σημαντικά της αρθρώσεις και δεν καταπονεί σε μεγάλο βαθμό το σώμα, ωστόσο η υπερβολική συχνότητα είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια μυϊκής μάζας. Να σημειωθεί μάλιστα, ότι η συνεχής καύση των θερμίδων, μπορεί να μειωθεί σταδιακά, καθώς το σώμα έχει την τάση να προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Pilates – Η ιδανική άσκηση για την στάση του σώματος, όχι όμως για την καύση του λίπους

Οι Pilates είναι μία από τις πιο διαδεδομένες σωματικές ασκήσεις, που γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.

Αν και δεν πρόκειται για μία προπόνηση που ενισχύει σημαντικά την καύση του λίπους, είναι ικανή να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τον κορμό, διορθώνοντας τη στάση του σώματος, και την βελτίωση των κινήσεων.

Οι αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες του σώματος και τις αντοχές του ασκούμενου, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι συμβάλλει στην μείωση του άγχους.

Ωστόσο, για ορατά αποτελέσματα και καύση λίπους, οι Pilates θα πρέπει να συνδυάζονται ιδανικά με αερόβια άσκηση ή και βάρη.

High – Intensity Interval Training (HIIT)

Δηλαδή, προπόνηση υψηλής έντασης με διαλείμματα, μία προπόνηση που φέρνει άμεσα και ορατά αποτελέσματα.

Στον συγκεκριμένο τύπο προπόνησης, ακολουθείτε ένα μοτίβο κατά το οποίο πραγματοποιείτε έντονη άσκηση για μικρό χρονικό διάστημα, ακολουθεί διάλειμμα ή ακόμη και μία χαμηλής έντασης άσκηση και επαναλαμβάνεται ιδανικά για περίπου 15 με 30 λεπτά.

Μπορεί να είναι μία από τις πιο χρονικά σύντομες προπονήσεις, ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα απαιτητική για τον ασκούμενο.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, παρατηρείται αυξημένη δράση του μεταβολισμού και της θερμιδικής καύσης, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά την καρδιακή και την αναπνευστική ικανότητα του ατόμου.