Τα φρούτα και τα λαχανικά γίνονται σύμμαχος μιας ισορροπημένης διατροφής πλούσια σε φυτικές ίνες.

Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέρη μίας σωστής και ισορροπημένης διατροφής, και αξίζει να τα έχετε στο καθημερινό σας διατροφικό πλάνο.

Πρόκειται για τροφές πλούσιες σε βιταμίνες, φυτικές ίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, που ενισχύουν τον οργανισμό και τον βοηθούν να παραμένει υγιής και ενυδατωμένος.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συμβάλλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και έχουν πρωταρχικό ρόλο για την διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

Σημαντικό είναι ωστόσο, να επιλέγετε τα σωστά φρούτα και λαχανικά την κατάλληλη εποχή.

Κάθε τρόφιμο που προέρχεται από τη γη ακολουθεί έναν συγκεκριμένο κύκλο «ζωής», κατά τον οποίο μεγαλώνει, ωριμάζει, αποκτά τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία και είναι έτοιμο προς κατανάλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άλλα φρούτα ενδείκνυνται για το καλοκαίρι, άλλα για το φθινόπωρο και άλλα για τον χειμώνα. Το ίδιο ισχύει και για τα λαχανικά.

Προϊόντα που χαρακτηρίζονται «εκτός εποχής», μεγαλώνουν συνήθως μέσα σε θερμοκήπια με την προσθήκη φυτοφαρμάκων, που καλό θα ήταν να αποφεύγονται για καθημερινή κατανάλωση.

Τα φρούτα και τα λαχανικά του Σεπτεμβρίου – Ποια να βάλετε στο καλάθι σας

Η ελληνική γη έχει την ικανότητα να παράγει πολλά από τα πιο γνωστά και αγαπημένα φρούτα και λαχανικά, την σωστή εποχή του χρόνου, με τις κατάλληλες συνθήκες.

Τα φρούτα του Σεπτεμβρίου ποικίλουν και είναι αρκετά αυτά που μπορείτε να επιλέξετε:

• Αχλάδια, θεωρούνται κατ’ εξοχήν φρούτο της εποχής

• Δαμάσκηνα,

• Καρπούζι,

• Μήλα,

• Πεπόνι,

• Σταφύλι,

• Σύκα και

• Ροδάκινα,

• Βατόμουρα,

• Κυδώνια και

• Ρόδια.

Στα λαχανικά του Σεπτεμβρίου αντίστοιχα παρατηρείται ποικιλία:

• Καρότα,

• Κολοκύθια,

• Μαρούλια,

• Μπάμιες,

• Πιπεριές και

• Πράσα,

• Σπανάκι,

• Αγγούρια,

• Τομάτες,

• Φασολάκια

• Πατάτες και

• Φρέσκα κρεμμύδια

Τα φασολάκια μάλιστα, θεωρούνται ένα από τα κατ’ εξοχήν λαχανικά του Σεπτεμβρίου.

Τα φρούτα και λαχανικά που μπορείτε να καταναλώνετε άφοβα τον Οκτώβρη

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα του Οκτωβρίου, παρατηρείται μείωση της παραγωγής αναφορικά με τα φρούτα, με τις επιλογές ωστόσο να παραμένουν αρκετές:

• Κυδώνια,

• Λεμόνια,

• Μανταρίνια,

• Ρόδια

• Μήλα, το απόλυτο φρούτο του Οκτωβρίου.

• Λωτοί και

• Σταφύλια

Τα λαχανικά του Οκτωβρίου:

• Λάχανο,

• Μανιτάρια, μαρούλι,

• Σέσκουλα,

• Πράσο και

• Σπανάκι,

• Ρόκα,

• Παντζάρια,

• Πατάτες,

• Κουνουπίδι.

Τα φρούτα και τα λαχανικά εποχής αναπτύσσονται, ωριμάζουν και συλλέγονται την κατάλληλη χρονική εποχή, χωρίς την χρήση φυτοφαρμάκων, τη στιγμή που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνες, στοιχεία που ενισχύουν στην καλή υγεία του οργανισμού.