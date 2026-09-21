Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές ποσοστό της αύξησης, ούτε τα νέα κατώτατα και ανώτατα ποσά που θα ισχύσουν για το 2026–2027.

Αυξημένο επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027 προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την κυβερνητική παρέμβαση να αφορά το σύνολο των επιλέξιμων μορφών θέρμανσης και όχι αποκλειστικά τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο.

Η βασική αλλαγή που προαναγγέλλεται είναι η «οριζόντια αύξηση» του επιδόματος, ενώ διατηρείται η λογική της μεγαλύτερης ενίσχυσης για τις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθηκών.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί το ακριβές ποσοστό της αύξησης, ούτε τα νέα κατώτατα και ανώτατα ποσά που θα ισχύσουν για το 2026–2027. Οι κρίσιμες αυτές λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν κατά την εξειδίκευση του μέτρου μέσα στην εβδομάδα.

Η εικόνα της προηγούμενης χειμερινής περιόδου αποτελεί τη βάση σύγκρισης για το νέο καθεστώς. Το 2025–2026 η επιδότηση δεν περιοριζόταν στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά κάλυπτε σειρά ενεργειακών πηγών.

Δικαιούχοι μπορούσαν να λάβουν ενίσχυση για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα, καθώς και για θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και για ηλεκτρική ενέργεια.

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Κατά τη χειμερινή περίοδο 2025–2026, το επίδομα θέρμανσης ξεκινούσε από τα 100 ευρώ, ενώ το βασικό ανώτατο όριο έφτανε τα 800 ευρώ. Για οικισμούς με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, το ποσό μπορούσε να ανέλθει έως τα 1.200 ευρώ.

Το κρίσιμο ερώτημα για τη σεζόν 2026–2027 είναι επομένως σε ποιο επίπεδο θα διαμορφωθούν τα συγκεκριμένα όρια μετά την εξαγγελθείσα αύξηση. Η αναφορά του πρωθυπουργού σε οριζόντια ενίσχυση παραπέμπει σε υψηλότερα ποσά, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί αριθμητικά δεδομένα που να επιτρέπουν τον υπολογισμό του νέου επιδόματος ανά νοικοκυριό.

Στην εξειδίκευση του μέτρου θα φανεί επίσης εάν θα υπάρξουν αλλαγές στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων ή εάν η αύξηση θα εφαρμοστεί πάνω στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική του συστήματος.

Μεγαλύτερη ενίσχυση στις ψυχρότερες περιοχές

Σταθερό στοιχείο του μηχανισμού παραμένει η διαφοροποίηση της ενίσχυσης ανάλογα με τις κλιματικές και ενεργειακές ανάγκες κάθε περιοχής. Πρόκειται για λογική που εφαρμοζόταν ήδη, καθώς στον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονταν υπόψη η δριμύτητα του κλίματος και η ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση μιας κατοικίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και περιοχών με ηπιότερο κλίμα, όπως η Κρήτη, παρουσιάζοντας το επίδομα ως εργαλείο αντιμετώπισης των γεωγραφικών διαφορών στο κόστος θέρμανσης.

Με βάση αυτή τη λογική, υψηλότερες ενισχύσεις συνδέονται με ορεινούς και ιδιαίτερα ψυχρούς οικισμούς, μεταξύ άλλων στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, αλλά και σε ορεινές ζώνες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Η διαφοροποίηση της επιδότησης βασίζεται στις λεγόμενες βαθμοημέρες θέρμανσης, έναν δείκτη που αποτυπώνει την ένταση των αναγκών θέρμανσης σε κάθε περιοχή. Στο προηγούμενο καθεστώς, όταν ο κλιματικός συντελεστής έφτανε ή ξεπερνούσε το 1 προβλεπόταν προσαύξηση κατά 25%, ενώ για συντελεστή τουλάχιστον 1,2 προβλεπόταν πρόσθετη προσαύξηση 25%. Μέσω αυτού του μηχανισμού το ανώτατο ποσό μπορούσε, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Εφόσον η οριζόντια αύξηση για το 2026–2027 εφαρμοστεί πάνω στην ίδια αρχιτεκτονική, τα νοικοκυριά των ψυχρότερων περιοχών θα μπορούσαν να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση τόσο λόγω της αύξησης της βάσης του επιδόματος όσο και λόγω των κλιματικών προσαυξήσεων. Το ακριβές αποτέλεσμα, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τους συντελεστές και τα όρια που θα προβλέψει η νέα απόφαση.

Πέρα, όμως, από την οικονομική διάσταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στη Βόρεια Ελλάδα. Η αυξημένη στήριξη των ψυχρότερων περιοχών έχει σαφή αντικειμενική βάση, καθώς εκεί οι ανάγκες και το πραγματικό κόστος θέρμανσης είναι υψηλότερα. Ταυτόχρονα, η επιλογή αυτή εντάσσεται αναπόφευκτα και στην πολιτική συζήτηση για τους εκλογικούς συσχετισμούς σε μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας για τη Νέα Δημοκρατία.

Υπό αυτή την οπτική, η ενίσχυση του επιδόματος μπορεί να διαβαστεί και ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να επανασυνδεθεί με τμήματα του εκλογικού ακροατηρίου της Βόρειας Ελλάδας και να περιορίσει πολιτικές διαρροές.