Αλλαγές προβλέπονται και στις προκαθορισμένες χρεώσεις για τις διαδρομές που συνδέουν αεροδρόμια με τα κέντρα μεγάλων πόλεων.

Αύξηση στις χρεώσεις των ταξί φέρνει απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία επικαιροποιείται το ενιαίο τιμολόγιο κομίστρων για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα Ταξί σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5674 της 18ης Σεπτεμβρίου 2026, τροποποιεί την αντίστοιχη υπουργική απόφαση του 2022, με το υπουργείο να επικαλείται την ανάγκη επικαιροποίησης του ενιαίου κομίστρου. Οι νέες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 13% και τέθηκαν σε ισχύ από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με το νέο τιμολόγιο, η πτώση σημαίας καθορίζεται στα 1,80 ευρώ, ενώ το Τιμολόγιο Νο 1 διαμορφώνεται στα 0,90 ευρώ και το Τιμολόγιο Νο 2 στα 1,25 ευρώ. Η ελάχιστη διαδρομή ορίζεται στα 4 ευρώ, ενώ στα 4 ευρώ καθορίζεται και η επιβάρυνση για διαδρομές από και προς αεροδρόμιο. Παράλληλα, η επιβάρυνση για κάθε μίσθωση ταξί από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ανέρχεται σε 1,07 ευρώ.

Αλλαγές προβλέπονται και στις προκαθορισμένες χρεώσεις για τις διαδρομές που συνδέουν αεροδρόμια με τα κέντρα μεγάλων πόλεων. Για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Κέντρο Αθήνας και αντίστροφα το κόμιστρο καθορίζεται, ανάλογα με το εφαρμοζόμενο τιμολόγιο, στα 50 ή στα 65 ευρώ.

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Για τη σύνδεση του αεροδρομίου με το κέντρο της Καβάλας οι αντίστοιχες χρεώσεις ορίζονται σε 40 και 55 ευρώ, ενώ για τη διαδρομή Αεροδρόμιο – Κέντρο Θεσσαλονίκης και αντίστροφα διαμορφώνονται σε 28 και 38 ευρώ.

Σημαντικές μεταβολές επέρχονται και στις χρεώσεις αναμονής. Η χρονοχρέωση ορίζεται στα 20 ευρώ ανά ώρα για το διάστημα κατά το οποίο το ταξί παραμένει σταματημένο κατά την εκτέλεση της διαδρομής, εφόσον η αναμονή υπερβαίνει τα 20 λεπτά.

Ειδικότερα, όταν το ταξί παραμένει, κατόπιν υπόδειξης του επιβάτη, σταθμευμένο εκτός των ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών, προβλέπεται επιβάρυνση 20 ευρώ ανά ώρα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπλέον, έπειτα από ελεύθερη συμφωνία μεταξύ οδηγού και επιβάτη, μπορεί να εισπραχθεί πρόσθετο κόμιστρο έως 40 ευρώ ανά ώρα. Με τη νέα απόφαση, το συγκεκριμένο ανώτατο όριο αυξάνεται από τα 25 στα 40 ευρώ.

Στα 40 ευρώ ανά ώρα αυξάνεται και το ανώτατο όριο της χρέωσης που μπορεί να συμφωνηθεί όταν, κατά τη διάρκεια διαδρομής η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εντός των ορίων της έδρας, το ταξί παραμένει σταθμευμένο για περισσότερο από 20 λεπτά περιμένοντας την επανεπιβίβαση του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία μεταξύ οδηγού και επιβάτη πρέπει να έχει συναφθεί εξαρχής, πριν από την έναρξη της διαδρομής.