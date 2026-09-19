Στόχος του Μαξίμου να εκθέσει τον πρώην πρωθυπουργό - Έχουν οι δυο τους πάνω από δυο χρόνια να μιλήσουν.

Ας είμαστε ειλικρινείς: Το τελευταίο που θα μπορούσε να συμβεί στο Μαξίμου είναι να βρει απέναντί του τον Κώστα Καραμανλή.

Ο Αντώνης Σαμαράς, με την ίδρυση του κόμματός του, θα κάνει μεγάλη ζημιά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη ΝΔ στην παρούσα στιγμή να παλεύει προκειμένου να παραμείνει στο ποσοστό των ευρωεκλογών (28,31%).

Ο Κώστας Καραμανλής, όπως η στήλη έχει ενημερώσει επανειλημμένως, δεν πρόκειται να αναμειχθεί στην εκλογική μάχη. Ούτε πρόκειται να στηρίξει με δημόσια δήλωσή του το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ούτε να προτρέψει ή να αποθαρρύνει πολιτικούς του φίλους ως προ τη συμμετοχή τους ή όχι στο πολιτικό σχήμα του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού, ούτε βεβαίως να προβεί σε δήλωση στήριξης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ότι είχε να πει για την πολιτική κατάσταση το έχει πει στις τελευταίες του παρεμβάσεις, αλλά και στις κοινές εκδηλώσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο κλίμα αυτό προκαλούν απορίες οι διαρροές σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης πως ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται «ανοίγματα» στον Κώστα Καραμανλή!

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Η στήλη, για να κατανοήσει απολύτως τις σχέσεις των δυο ανδρών, ρώτησε συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βρίσκεται στο Μαξίμου, αν ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον Κώστα Καραμανλή για τα πρόσφατα γενέθλιά του- γιορτάστηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου. Αφού προφανώς το έψαξε μας απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας πως έχουν πάνω από δυο χρόνια να συνομιλήσουν!

Τα «ανοίγματα» συνεπώς που διαρρέονται δεν πρόκειται παρά για μια ακόμα προσπάθεια να εκτεθεί ο Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην πρωθυπουργός. άλλωστε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει την προσβολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν τον πλησίασε σε μια εκδήλωση και τον ρώτησε: «Κώστα πώς πάνε τα καπνά;». Λες και είναι ντροπή κάποιος να δουλεύει!

ΥΓ: Ούτως ή άλλως τις απαντήσεις το Μαξίμου για το τι θα κάνει ο Κ. Καραμανλής στις προσεχείς εκλογές τις έχει λάβει μέσω των απεσταλμένων που έχει αποστείλει το Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό.