Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και τα μηνύματα που πέρασε.

Αντιμέτωπη με ένα εκρηκτικό προεκλογικό κοκτέιλ -ακρίβειας και έντασης στο Αιγαίο -βρίσκεται η κυβέρνηση μόλις δύο εβδομάδες μετά την ΔΕΘ.

Η απόφαση του πρωθυπουργού να παραχωρήσει την Πέμπτη το βράδυ συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση είχε έναν στόχο: Να δείξει ότι αντιμετωπίζει έγκαιρα το νέο ενεργειακό τσουνάμι και να στείλει μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν έχει σκοπό να πυροδοτήσει την ένταση. Τουλάχιστον όχι με δική της ευθύνη.

Μέτρα για το νέο ενεργειακό τσουνάμι

Ο Κ. Μητσοτάκης βλέποντας ότι το πακέτο παροχών ύψους 2.2 δισ. του απέφερε μόλις μισή δημοσκοπική μονάδα έκρινε ότι πρέπει να πιάσει την νέα ενεργειακή κρίση από τα ..κέρατα. Προτού πνίξει τα νοικοκυριά και αρχίσει ο δημοσκοπικός κατήφορος της Ν.Δ.

Έτσι έσπευσε να διαβεβαιώσει τους πολίτες ότι δεν θα κρυώσουν τον χειμώνα. Δίνοντας έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αφού προανήγγειλε παρεμβάσεις και στην τιμή στην αντλία και στο επίδομα θέρμανσης. Μαζί με πλαφόν κέρδους σε όλη την εφοδιαστική ενεργειακή αλυσίδα.

Προβληματισμός για την ακρίβεια... διαρκείας

Φυσικά ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης δεν σταματάει εδώ. Η έκρηξη της τιμής του πετρελαίου αναμένεται να φέρει και νέες αυξήσεις στο... ράφι. Κάνοντας την «Συμφωνία Κυρίων» για συγκράτηση των τιμών και τα όποια εισοδηματικά αναχώματα προσπάθησε να στήσει με το πακέτο παροχών να μοιάζουν... σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν τον βαθύ προβληματισμό τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπαίνει στην πιο δύσκολη προεκλογική περίοδο της Ν.Δ. με τους χειρότερους οιωνούς. Αφού τελικά επικράτησε το χειρότερο σενάριο σε σχέση με τους δύο πολέμους που μαίνονται στην γειτονιά μας.

Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν κόβει γέφυρες με την Τουρκία

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να ρίξει – όσο μπορεί – τους τόνους στα ελληνοτουρκικά. Για να μην περάσει το μήνυμα στην διεθνή κοινότητα ότι ο ίδιος κόβει τις «γέφυρες» με την Άγκυρα άφησε μικρό παράθυρο συνάντησης με τον Τ. Ερντογάν στην Γ. Συνέλευση του ΟΗΕ. Παρότι γνωρίζει πολύ καλά ότι μία τέτοια συνάντηση είναι εξαιρετικά δύσκολη μετά τις ανοιχτές απειλές της Άγκυρας. «Η θάλασσα λίγο αγριεύει - εμείς αντιμετωπίζουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση – ασκούμε πολιτική στο πεδίο» είπε ο κ. Μητσοτάκης φέροντας την επίσκεψη του στο Καστελόριζο στα μέτρα μιας επίσκεψης που είχε στο επίκεντρο της κυρίως τους ακρίτες Έλληνες νησιώτες. Αποφορτίζοντας την από πατριωτικές κορώνες.

Ταυτόχρονα, ο Κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την άμεση πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Κύπρου -Ελλάδος. Ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο.

Η απάντηση στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν»

Ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ερντογάν» αλλά πολύ soft. Στην λογική ότι το κλίμα έντασης με την Τουρκία αλλά και το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτούν πολιτική σταθερότητα. Και έτσι κάλυψε επί της ουσίας τον Γ. Φλωρίδη που έκανε λόγο για «ντου» της Τουρκίας αν μετά τις εκλογές επικρατήσει η πολιτική αστάθεια.

Μπήκαν τα προεκλογικά διλήμματα

Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη αυτοδυναμίας και έθεσε όλα τα σκληρά προεκλογικά διλήμματα. Αφού εκτός των άλλων απέκλεισε την συνεργασία με όλους τους πιθανούς κυβερνητικούς παρτενέρ. Επικαλούμενος είτε την δική τους άρνηση είτε την δική του.

«Το ΠΑΣΟΚ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια «ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνεργαστεί είτε με το κόμμα Βελόπουλου ή της Λατινοπούλου.

Απέφυγε να ρίξει ξανά το... γάντι στον Σαμαρά

Το γάντι στον Αντώνη Σαμαρά δεν το ξαναέριξε. Γνωρίζοντας ίσως ότι ο πρώην πρωθυπουργός μετράει κάθε λέξη του Κ. Μητσοτάκη για να αναδειχθεί ως ο εναλλακτικός δεξιός πόλος στις εκλογές.

«Ό,τι ήταν να πω το είπα, να με ξαναρωτήσετε αν κάνει κόμμα» ανέφερε ο Κ. Μητσοτάκης επιχειρώντας να εγκλωβίσει εκ των προτέρων τον Κ. Καραμανλή. «Είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία» είπε ο πρωθυπουργός στο πονηρό ερώτημα αν περιμένει μήνυμα στήριξης εκ μέρους του.

Κάλυψε πλήρως τον Π. Μαρινάκη

Ο πρωθυπουργός έκλεισε και το θέμα του επιδόματος ανεργίας που σήκωσε εσωκομματική... σκόνη.

«Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, θα το κάνουμε ακόμη πιο ανταποδοτικό» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλυψε απόλυτα τον Π. Μαρινάκη για την πρόταση του να μετατρέπεται μετά από δύο μήνες το επίδομα ανεργίας σε κίνητρο για εργασία. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης υιοθέτησε την άποψη ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να έχει δύο καπέλα. Και του εκπροσώπου και του νεοεισερχόμενου υποψήφιου βουλευτή.

«Τον περιβάλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο του» είπε ο κ. Μητσοτάκης κλείνοντας το θέμα.

Ο πρωθυπουργός κράτησε κάποιες αποστάσεις από την άποψη Γεωργιάδη ότι η Ελλάδα ζει μία συγκλονιστική περίοδο ευημερίας λέγοντας» «Δεν ζούμε κάποιο οικονομικό θαύμα. Οι πολίτες ζουν δύσκολα»

Προβληματισμός για τις ακραίες φωνές

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε σχετικά πεπεισμένος για την μη κάθοδο του αποφυλακισθέντα Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Έδειξε, ωστόσο, να μην παραγνωρίζει ένα εκλογικό κοινό που έλκεται από ακραίες φωνές σε μία περίοδο που υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα.

«Υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τειχών που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές ενόψει εκλογών– υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά τους» είπε.