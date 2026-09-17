Πρόστιμο 1.000 ευρώγια συναλλαγή αξίας μόλις 2 ευρώ διατήρησε σε ισχύ η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), απορρίπτοντας την προσφυγή επιχείρησης που υποστήριζε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί νέα πώληση, αλλά αλλαγή προϊόντος ίδιας αξίας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρέθηκε η μη έκδοση απόδειξης για ένα αναμνηστικό μαγνητάκι, ενώ κρίσιμα στοιχεία αποτέλεσαν η απουσία πιστωτικού για το προϊόν που, σύμφωνα με την επιχείρηση, είχε επιστραφεί, καθώς και προηγούμενη αντίστοιχη παράβαση που οδήγησε στον διπλασιασμό του προστίμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου σε περίπτερο με είδη δώρων στον χώρο του «Μύλου των Ξωτικών». Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου, οι ελεγκτές είδαν πελάτισσα να καταβάλλει 2 ευρώ για αναμνηστικό προϊόν, χωρίς να εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη από την ταμειακή μηχανή.

Μετά τη συναλλαγή γνωστοποίησαν την ιδιότητά τους στην υπεύθυνη πωλήτρια και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ελεγκτικές ενέργειες.

Η επιχείρηση παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Υποστήριξε ότι η πελάτισσα είχε αγοράσει προηγουμένως άλλο προϊόν, για το οποίο είχε λάβει απόδειξη, και επέστρεψε προκειμένου να το αντικαταστήσει με είδος ίδιας αξίας. Κατά συνέπεια, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε νέα είσπραξη και γι’ αυτό δεν εκδόθηκε δεύτερη απόδειξη.

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Μαγνητάκι 2 ευρώ χωρίς απόδειξη

Οι ελεγκτές, ωστόσο, κατέγραψαν ότι είχαν άμεση αντίληψη της καταβολής των 2 ευρώ. Επιπλέον, όταν ζήτησαν το πιστωτικό στοιχείο που θα τεκμηρίωνε την επιστροφή του αρχικού προϊόντος, διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν είχε εκδοθεί.

Η αξία του αναμνηστικού αντιστοιχούσε σε 1,61 ευρώ καθαρή αξία και 0,39 ευρώ ΦΠΑ. Για τη μη έκδοση του φορολογικού στοιχείου προβλεπόταν ελάχιστο πρόστιμο 500 ευρώ.

Από τον έλεγχο των στοιχείων της φορολογικής διοίκησης προέκυψε, όμως, προηγούμενη αντίστοιχη παράβαση της επιχείρησης εντός της προβλεπόμενης πενταετίας. Ως πρώτη υποτροπή, το ελάχιστο πρόστιμο διπλασιάστηκε στα 1.000 ευρώ.

Η επιχείρηση προσέφυγε στη ΔΕΔ ζητώντας την ακύρωση της πράξης. Η Διεύθυνση εξέτασε τους ισχυρισμούς της σε συνδυασμό με την έκθεση ελέγχου και τα διαθέσιμα στοιχεία. Έκρινε ότι δεν είχαν προσκομιστεί επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να ανατρέπουν τις διαπιστώσεις των ελεγκτών, λαμβάνοντας υπόψη και την απουσία πιστωτικού παραστατικού για την επικαλούμενη αλλαγή.