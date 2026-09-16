Ο ειδικός εξηγεί πώς η μέτρια φυσική δραστηριότητα μεταμορφώνει την υγεία στην τρίτη ηλικία: ο θετικός αντίκτυπος της συνεχούς κίνησης στο καρδιοαγγειακό σύστημα και την ψυχική ευεξία.

Το να φτάνει κανείς σήμερα τα 60 δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η εξέλιξη των καθημερινών μας συνηθειών επιτρέπουν σε πολλούς ανθρώπους να φτάνουν σε αυτή την ηλικία με εξαιρετική φυσική κατάσταση - αρκεί, φυσικά, η φροντίδα του σώματος να αποτελούσε προτεραιότητα τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον personal trainer Χοσέ Ρουίθ, το κλειδί για καλή υγεία σε βάθος χρόνου είναι να μένουμε δραστήριοι και να νικήσουμε την καθιστική ζωή, ανεξάρτητα από το τι γράφει η ταυτότητά μας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Clara, ο Ισπανός ειδικός τόνισε ότι τα άτομα άνω των 60 ετών είναι καλό να εντάξουν στο πρόγραμμά τους 30 λεπτά περπάτημα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Αυτή η απλή ρουτίνα έχει άμεσα αποτελέσματα: μειώνει το στρες και βελτιώνει αισθητά τη συνολική ποιότητα ζωής. Το περπάτημα θεωρείται μία από τις καλύτερες μορφές άσκησης, αφού δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, ενεργοποιεί όλο το μυϊκό σύστημα και θωρακίζει τόσο την καρδιά όσο και την ψυχική μας υγεία.

Σύντομοι περίπατοι 20 με 30 λεπτών αρκούν για να βελτιώσουν αισθητά την αντοχή της καρδιάς, τη συνολική κινητικότητα και τη διάθεση.

«Οι περισσότεροι οργανισμοί υγείας συνιστούν 150 έως 300 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει περίπου 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα, πέντε μέρες την εβδομάδα», εξηγεί ο Ρουίθ. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι ακόμη κι αν κάποιος έκανε καθιστική ζωή για χρόνια, μπορεί να κάνει την αρχή σήμερα και να δει ενθαρρυντικά αποτελέσματα πολύ σύντομα, καθώς το σώμα ανταποκρίνεται αμέσως στην κίνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αλλαγές εμφανίζονται πολύ γρηγορότερα απ' όσο νομίζουμε. Σύμφωνα με τον Ρουίθ, η καλύτερη καρδιαγγειακή αντοχή, η μείωση της υποτροπιάζουσας κόπωσης και η ευκολία στις καθημερινές κινήσεις - όπως το ανέβασμα της σκάλας ή οι πιο μεγάλες διαδρομές - είναι τα πρώτα σημάδια προόδου. Παράλληλα, το συστηματικό περπάτημα βοηθά στη ρύθμιση της πίεσης, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και χαρίζει καλύτερο ύπνο. Πολλοί βλέπουν επίσης τα επίπεδα του άγχους τους να υποχωρούν και τη διάθεσή τους να φτιάχνει, χάρη στις ενδορφίνες που εκκρίνονται κατά την άσκηση.

«Τα 10.000 βήματα δεν είναι ένας μαγικός αριθμός»

Όσον αφορά τους αριθμητικούς στόχους, ο Ρουίθ απομυθοποιεί τον κανόνα των 10.000 βημάτων: «Τα 10.000 βήματα είναι ένας δημοφιλής στόχος, αλλά δεν αποτελούν ιατρική συνταγή ούτε κάποιον μαγικό αριθμό. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα οφέλη ξεκινούν πολύ νωρίτερα. Για πολλούς μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, τα 6.000 έως 8.000 βήματα την ημέρα είναι ήδη μια τεράστια νίκη απέναντι στην ακινησία», σημειώνει.

Το μυστικό βρίσκεται στη σταδιακή πρόοδο και τη συνέπεια. Ο Ρουίθ συνιστά η αύξηση της έντασης ή του ρυθμού να γίνεται βήμα-βήμα. Από τη στιγμή που το περπάτημα γίνει συνήθεια, μπορούν να προστεθούν εναλλαγές στον ρυθμό, διαδρομές με ανηφόρες ή λίγος περισσότερος χρόνος. Ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι το παν είναι η επιμονή: «Αφού το περπάτημα γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας, μπορούμε να πειραματιστούμε με την ταχύτητα, τις κλίσεις ή τη διάρκεια για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε».

Για όσους ξεκινούν τώρα μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας, ο γυμναστής προτείνει ρεαλιστικές λύσεις χωρίς υπερβολές. «Ακόμη και 10 λεπτά άσκησης έχουν θετικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία του αίματος, τα επίπεδα γλυκόζης και τις καύσεις του οργανισμού. Γι' αυτό, αν κάποιος έχει χρόνια να γυμναστεί, 10 με 15 λεπτά περπάτημα είναι το ιδανικό ξεκίνημα. Δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς να βρει ολόκληρη ώρα ελεύθερη για να φροντίσει την υγεία του».

Η προσέγγιση του Ρουίθ αναδεικνύει ότι ακόμη και η ελάχιστη προσπάθεια στην αρχή έχει μακροπρόθεσμα τεράστια οφέλη. Το σημαντικό είναι να αφήσουμε τις δικαιολογίες και να βάλουμε την κίνηση στη ζωή μας, ακόμα κι αν πρόκειται για μια σύντομη βόλτα.

Η φροντίδα της υγείας στην τρίτη ηλικία δεν απαιτεί σύνθετες ασκήσεις· το περπάτημα είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να διατηρήσουμε τη ζωντάνια μας. Άλλωστε, η επιστήμη το επιβεβαιώνει: το σώμα μας ανταμείβει κάθε σταθερό ερέθισμα με καλύτερο μεταβολισμό, ρυθμισμένο σάκχαρο και μια πιο δυνατή καρδιά.

Πηγή: lanacion.com.ar