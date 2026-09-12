Διακοπή της καθιστικής θέσης κάθε 30 έως 60 λεπτά. Αυτή είναι η σημαντικότερη συνήθεια και έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι κάνετε στο γυμναστήριο.

Η παρατεταμένη καθιστική ζωή δεν επιβαρύνει μόνο τη στάση του σώματος. Με την πάροδο των χρόνων επηρεάζει τους μύες, τον μεταβολισμό, την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και τη σωματική και ψυχική ευεξία.

Τι προκαλεί η καθιστική ζωή

Μύες και στάση σώματος. Οι καμπτήρες του ισχίου σφίγγουν, οι γλουτιαίοι και οι μύες του κορμού εξασθενούν και οι ώμοι γέρνουν προς τα εμπρός, προκαλώντας χρόνιους πόνους στην πλάτη, τον αυχένα και τους ώμους, καθώς και τη χαρακτηριστική κακή στάση σώματος της δουλειάς γραφείου.

Μεταβολισμός. Η καθιστική θέση μειώνει την καύση θερμίδων σε περίπου μία ανά λεπτό, ενώ η παρατεταμένη ακινησία με την πάροδο των χρόνων προκαλεί αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσχεραίνει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται τα λίπη και τα σάκχαρα και αυξάνει τον κίνδυνο αύξησης του σωματικού βάρους και εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος. Η παρατεταμένη καθιστική ζωή αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα και υψηλή αρτηριακή πίεση.

Εγκέφαλος και διάθεση. Η καθιστική συμπεριφορά συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης, ενώ ακόμη και σύντομες περίοδοι αδιάκοπης καθιστικής θέσης μπορεί να επιδεινώσουν τη διάθεση, καθώς μειώνεται η ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο.

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Θνησιμότητα. Ο περισσότερος χρόνος σε καθιστική θέση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου - από εκεί προήλθε και ο όρος «νόσος της καθιστικής ζωής».

Η παγίδα

Η φράση «το καθισιό είναι το νέο κάπνισμα» είναι υπερβολική. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, αλλά εξαρτώνται από τη διάρκεια και τη συχνότητα της καθιστικής ζωής, ενώ η διακοπή των περιόδων ακινησίας μπορεί να τους μειώσει σημαντικά.

Και εδώ βρίσκεται η παγίδα που πολλοί παραβλέπουν: μία μόνο καθημερινή προπόνηση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει πλήρως μια ολόκληρη ημέρα καθιστικής ζωής. Το να γυμνάζεται κάποιος για λίγη ώρα, ενώ περνά 15 ώρες καθιστός, δεν αρκεί. Χρειάζεσαι τόσο συστηματική άσκηση όσο και συχνή κίνηση μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, η άσκηση μπορεί πράγματι να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής, αρκεί να είναι αρκετή. Συγκεντρωτικές μελέτες δείχνουν ότι σημαντική ποσότητα μέτριας έντασης καθημερινής δραστηριότητας μπορεί να εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος του επιπλέον κινδύνου θνησιμότητας που συνδέεται με τον πολύ χρόνο σε καθιστική θέση. Η παγίδα είναι ότι «σημαντική ποσότητα» σημαίνει αισθητά περισσότερη δραστηριότητα από αυτή που προβλέπουν οι συνήθεις κατευθυντήριες οδηγίες — όχι τα 20 λεπτά που έχουν συνήθως στο μυαλό τους οι περισσότεροι.

Τα καλά νέα: Αναστρέψιμη κατάσταση

Ο οργανισμός ανταποκρίνεται γρήγορα. Η διακοπή των περιόδων καθιστικής ζωής βελτιώνει τους μεταβολικούς δείκτες μέσα σε λίγες ημέρες. Η κίνηση και οι ασκήσεις ενδυνάμωσης αποκαθιστούν τους μύες και τη στάση του σώματος που έχουν επιβαρυνθεί από την ακινησία. Οι κίνδυνοι ασθενειών μειώνονται όσο αυξάνεται η σωματική δραστηριότητα.

Τι να κάνετε

Διακοπή της καθιστικής θέσης κάθε 30 έως 60 λεπτά. Αυτή είναι η σημαντικότερη συνήθεια και έχει μεγαλύτερη σημασία από το τι κάνετε στο γυμναστήριο.

Αυξήστε την καθημερινή σας κίνηση - το περπάτημα, την ορθοστασία και το ανέβασμα σκάλας που αθροίζονται μέσα στη μέρα.

Ενδυναμώστε και κινητοποίηστε τους μύες που εξασθενούν από την καθιστική ζωή, ιδιαίτερα τους γλουτιαίους, τον κορμό και το άνω μέρος της πλάτης, και κάντε διατάσεις στους μύες που σφίγγουν.

Συνεχίστε τη συστηματική άσκηση, τόσο αερόβια όσο και ενδυνάμωσης, επιπλέον της καθημερινής κίνησης και όχι ως υποκατάστατό της.

Με πληροφορίες από mensfitness.com