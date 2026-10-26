Έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τι λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για την 28η Οκτωβρίου.

Αρκετές βροχές, καταιγίδες και φαινόμενα που θα εστιάζονται κυρίως προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα, περιμένουμε σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ημέρα έχει ξεκινήσει με πολλές βροχές, από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά. Αυτά τα γεωγραφικά διαμερίσματα θα βρεθούν και τις επόμενες ώρες κάτω από την έντονη επίδραση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, παίρνει ενέργεια και υγρασία μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου, οργανώνεται περισσότερο με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να δώσει έντονα καιρικά φαινόμενα στα ανατολικά και νότια.

Όλη η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται κάτω από την επίδραση του κύματος κακοκαιρίας. Οι βροχές θα είναι περισσότερες και εντονότερες προς την περιοχή του Αιγαίου, κοντά στις Σποράδες, στη Μαγνησία, την Εύβοια, στον Βόλο, στο ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα την Κρήτη, την Αττικοβοιωτία και την Ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Οι περιοχές που περιμένουμε έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία εντοπίζονται δύο γεωγραφικές εκτάσεις, όπου τις επόμενες ώρες, είναι πιθανό αυτό το κύμα κακοκαιρίας, να δώσει αρκετά έντονες βροχές και καταιγίδες.

Αυτές είναι η περιοχή του Βόλου, της Μαγνησίας, οι Σποράδες και η βόρεια Εύβοια σε πρώτη προσέγγιση. Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες, θα δούμε τα φαινόμενα προς το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο. Προσοχή και στην περιοχή της Ρόδου.

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Και σήμερα κοντά στο απόγευμα θα έχουμε ισχυρές μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν ισχυροί - πολλοί ισχυροί.

Το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος θα είναι μικρό. Στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσουμε τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, πλέον έχει απομακρυνθεί η ζώνη των καταιγίδων προς τις Κυκλάδες. Πιο ήπιες θα είναι οι βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες στον νομό Αττικής. Θα έχουμε και κάποια διαλείμματα στις βροχοπτώσεις μέτριας ένταση. Τη νύχτα τα φαινόμενα και πάλι θα ενταθούν, καθώς περιμένουμε ένα πέρασε βροχών, πιθανόν και καταιγίδων. Μέσα στην ημέρα θα επικρατήσει βόρειος άνεμος.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι νεφοσκεπής. Ίσως εμφανιστούν κάποια φαινόμενα στη Χαλκιδική, μέχρι εκεί θα φθάσει η δυναμική αυτού του βαρομετρικού χαμηλού. Μέτριες οι εντάσεις των ανέμων. Αργά το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Είναι ένας καιρός που δίνει κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες.

Οι ίδιες και πάλι περιοχές θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο του βαρομετρικού χαμηλού. Θα στροβιλίζεται προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο. Από τα μέτωπα που το συνοδεύουν θα δούμε βροχές και καταιγίδες, στα ανατολικά και νότια θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα χρειάζεται προσοχή από το ύψος του Βόλου και πιο νότια και από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, ανατολική και νότια Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Αττικοβοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Ίσως τα φαινόμενα επηρεάσουν και την περιοχή της Χαλκιδικής. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα έχουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές και σαφώς λιγότερες βροχές.

Την Τετάρτη, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αποδιοργανωθεί, όμως θα μας έρθει πάλι μία νέα ψυχρή μάζα από την περιοχή της Μαύρης θάλασσας και θα επηρεάσει και πάλι τη χώρα μας.

Ενώ οι αρχικές ενδείξεις θέλανε την ημέρα της εθνικής μας εορτής και για την στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, να έχουμε έναν καιρό χωρίς βροχές, είναι πιθανό να βγουν κάποιες βροχές και στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ πρωινών και βραδινών ωρών. Οι βροχές θα είναι χαμηλής έντασης.

Όμως περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, θα έχουν έντονα φαινόμενα. Η περιοχή των Σποράδων, ανατολική και νότια Θεσσαλία, η Εύβοια, η Αττικοβοιωτία, ανατολική και νότια Πελοπόννησος, ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Κρήτη, θα βρεθούν στο επίκεντρο έντονων βροχών και καταιγίδων και ίσως επηρεαστεί για λίγο και η Θεσσαλονίκη. Η ψυχρή λίμνη θα έρθει νωρίς το πρωί και θα εκτονωθεί. Προσοχή στα ανατολικά και νότια για τις μαθητικές παρελάσεις που θα έχουμε την 28η Οκτωβρίου και από το ύψος του Βόλου και πιο νότια. Μέσα στις περιοχές θα είναι και η Αττική με αρκετές βροχές και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου.

Την Πέμπτη, περιορίζεται η κακοκαιρία, στο νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο , βελτιώνεται ο καιρός κοντά στην Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και πάλι αυτή η βελτίωση θα κρατήσει για λίγο μιας και έχει ανοίξει η πόρτα και μας έρχονται κακοκαιρίας από τα βόρεια τμήματα και πάλι της Ευρώπης. Έχουμε μια ψυχρή ροή που δίνει βροχές και καταιγίδες, προς τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Δυστυχώς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με φθινοπωρινές ίσως και χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες, καθώς θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε ίσως και χιόνια σε ψηλά βουνά.