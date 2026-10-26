Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες περιμένουμε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, αλλά και αύριο, Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα και να συνοδεύονται ενδεχομένως από χαλαζοπτώσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με τις περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Αττική, η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η κακοκαιρία έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην Αττική, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής προκάλεσαν προβλήματα σε περιοχές όπως η Μάνδρα και η Γλυφάδα, όπου δρόμοι πλημμύρισαν.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα από τα έντονα φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε συγκεκριμένες περιοχές, με τη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ειδικότερα:

Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία έως τις πρωινές ώρες.

Αττική: Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι, ενώ νέα επιδείνωση προβλέπεται κατά τις βραδινές ώρες.

Θεσσαλία: Η Μαγνησία και η Λάρισα θα επηρεαστούν έως το βράδυ.

Εύβοια και Σποράδες: Οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες ενδέχεται να έχουν μεγάλη ένταση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Δωδεκάνησα: Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις προμεσημβρινές ώρες και να διατηρηθούν έως αργά το βράδυ.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Η επιδείνωση αναμένεται από το μεσημέρι και μετά.

Στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν οι ισχυρότερες καταιγίδες υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσοχή των πολιτών.

Βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας

Το άστατο σκηνικό δεν θα περιοριστεί μόνο στις περιοχές που περιλαμβάνονται στο έκτακτο δελτίο. Σύμφωνα με τις προγνώσεις του meteo βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται κατά τόπους ασθενέστερες βροχοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή υποχώρηση, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται μεταξύ 19 και 22 βαθμών Κελσίου.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα επικρατήσουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι. Η έντασή τους θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση στα πελάγη, όπου τοπικά θα αγγίξει τα 7 με 8 μποφόρ.

Νέα επιδείνωση στην Αττική

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Αττική, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για δύο διαστήματα έντονων φαινομένων μέσα στην ημέρα. Η πρώτη φάση αναμένεται να διαρκέσει έως το μεσημέρι, ενώ νέα ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδες προβλέπεται και κατά τις βραδινές ώρες.

Το meteo.gr προβλέπει αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Σε επιφυλακή Πολιτική Προστασία και Πυροσβεστική

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις περιφέρειες, τους δήμους και τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός σε περίπτωση εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική έχει θέσει σε εφαρμογή τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση πλημμυρών και άλλων προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν από τις έντονες βροχοπτώσεις. Οι υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο όγκο νερού παραμένουν σε επιφυλακή.

Οι οδηγίες προς τους πολίτες για την κακοκαιρία

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ζητώντας τους να λάβουν προληπτικά μέτρα και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Ειδικότερα, συνιστάται:

Να ασφαλίζονται αντικείμενα σε μπαλκόνια, αυλές και εξωτερικούς χώρους, ώστε να μην παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να ελέγχονται οι υδρορροές και τα λούκια για τυχόν φραγές που μπορεί να εμποδίσουν την απορροή των νερών.

Να αποφεύγεται η διέλευση από χειμάρρους, ρέματα και δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, ακόμη και όταν η βροχή έχει σταματήσει.

Να περιορίζονται οι υπαίθριες εργασίες και οι θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

Να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε ψηλά δέντρα, μεταλλικές κατασκευές και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων.

Σε περίπτωση ισχυρής καταιγίδας, όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο καλούνται να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο, αποφεύγοντας παράλληλα τις παραλίες, τις λίμνες και τα ποτάμια, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον οι συνθήκες καταστούν επικίνδυνες, να σταματούν σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα και περιοχές που συγκεντρώνουν νερά. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, συνιστάται η αναζήτηση προστασίας μέσα σε κτίριο ή σε ασφαλές όχημα.

Οι πολίτες καλούνται, τέλος, να ενημερώνονται διαρκώς από τις νεότερες ανακοινώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και από τις ενημερώσεις της Τροχαίας για τυχόν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.