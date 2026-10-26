Γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη, πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.

Ειδικότερα, σήμερα γιορτάζουν οι:

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός

Δήμητρα, Δημητρία

Μίμης, Μιμή, Μιμίκα

Μήτσος, Μητσάκος, Μήτρος

Τζίμης, Τζιμάκος

Ντέμης, Ντέμη, Ντίμης, Ντίμι

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη περίπου το 280-284 μ.Χ. και καταγόταν από επιφανή οικογένεια. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, μαρτύρησε το 306 μ.Χ., κατά τους διωγμούς των χριστιανών, επειδή παρέμεινε πιστός στη χριστιανική του πίστη.

Ονομάστηκε Μυροβλύτης επειδή, σύμφωνα με την παράδοση, από τον τάφο του ανέβλυζε ευωδιαστό μύρο. Θεωρείται προστάτης της Θεσσαλονίκης και η μνήμη του συνδέεται με την απελευθέρωση της πόλης από την οθωμανική κυριαρχία, στις 26 Οκτωβρίου 1912