Οικονομία
Όλες οι ειδήσεις για την οικονομία την φορολογία και το χρήμα
Ενεργειακές αναβαθμίσεις: Μεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Πόροι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί από το 2019 έως και το «Εξοικονομώ» του 2025 για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μέσω των οποίων έχουν επιδοτηθεί σχεδόν 200.000 ακίνητα.
Τελωνειακοί εντόπισαν 1.296 φιάλες με παράνομα ψυκτικά αέρια σε Κήπους και Δοϊράνη
Στην κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών με ψυκτικά αέρια, οι οποίες επιχειρήθηκε να εισαχθούν παράνομα στην Ελλάδα, προχώρησαν οι τελωνειακές αρχές σε δύο επιχειρήσεις στους Κήπους Έβρου και στη Δοϊράνη.
Η Gen Z ζει το «τώρα»: Λιγότερες αποταμιεύσεις, περισσότερα ταξίδια και δεύτερες δουλειές
Τι δείχνει η νέα μελέτη του Bank of America Institute για τη Generation Z.
Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αιτήσεις
Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».
Έρχεται νέο Market Pass από Σεπτέμβριο για 200.000 δικαιούχους - Σε πίεση το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών
Η κυβέρνηση εξετάζει την επανεκκίνηση του Market Pass το φθινόπωρο του 2026, με τη χορήγηση ψηφιακής επιταγής για αγορές βασικών αγαθών. Tο πρώτο τρίμηνο του έτους το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών μειώθηκε κατά 3,6% - η χειρότερη επίδοση μεταξύ των 21 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.
Ποιοι λαμβάνουν email και τηλεφωνήματα από την εφορία το καλοκαίρι
Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού η επικοινωνία της ΑΑΔΕ με φορολογούμενους που εμφανίζουν εκκρεμότητες στις φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Νέο τοπίο στις κληρονομιές: Τι αλλάζει σε επιχειρήσεις, χρέη και «εξ αδιαιρέτου»
Τι αλλάζει για όσους κληρονομούν μια επιχείρηση με χρέη;
Φοιτητική στέγη: Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου στα ενοίκια
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανοδικά κινούνται τα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, με την αναζήτηση στέγης να αποτελεί βασικό ζήτημα για χιλιάδες νέους που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές και ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για τις σπουδές τους.
ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 10 έως 14 Αυγούστου
Δείτε τον χάρτη των πληρωμών της επιδομάτων από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.
Τι επικροτεί και τι απορρίπτει η αγορά στο νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό
Το βασικό στοιχείο που επικροτούν οι εκπρόσωποι της αγοράς στο νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό.
Στο μικροσκόπιο η περιουσιακή κατάσταση εφοριακών και τελωνειακών όταν υπάρχουν υπόνοιες αδικαιολόγητου πλουτισμού
Οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΑΔΕ: Νέα γραφεία για τις ενστάσεις σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα
Στη δημιουργία ειδικών Γραφείων Διοικητικών Ελέγχων για την εξέταση των ενστάσεων που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με απόφαση του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εγκρίθηκαν τα κίνητρα για τη στρατηγική επένδυση της Metlen ύψους 340,6 εκατ. ευρώ
Η επένδυση της Metlen, συνολικού προϋπολογισμού 340,6 εκατ. ευρώ, έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση.
Ξεκινά η λειτουργία του Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων – Στόχος η κατασκευή στρατιωτικών κατοικιών
Τη διοίκηση του Φορέα αναλαμβάνει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις: Τι δέχεται η εφορία και πότε φορολογεί τα ποσά ως εισόδημα
Η αδυναμία επαρκούς αιτιολόγησης δεν συνεπάγεται αυτόματα φοροδιαφυγή, αποτελεί όμως ισχυρή ένδειξη που μπορεί να οδηγήσει στον καταλογισμό φόρων.
Ενίσχυση 33,58 εκατ. ευρώ σε 67.746 αγρότες και επιχειρήσεις για την κάλυψη του αυξημένου κόστους αγοράς λιπασμάτων
Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του αγροτικού κόσμου, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τις αυξημένες πιέσεις που καταγράφονται στο κόστος παραγωγής.
Οι φωτιές γίνονται ακριβότερες από την ασφαλιστική κάλυψη σε Ελλάδα και Ευρώπη
Οι εκτεταμένες πυρκαγιές και οι παρατεταμένοι καύσωνες που έπληξαν φέτος πολλές ευρωπαϊκές περιοχές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε δάση, υποδομές και περιουσίες, ενώ αύξησαν τις δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση των συνεπειών τους.
Νέα απόφαση του ΥΠΟΙΚ: Ποιες χώρες θεωρούνται ότι διαθέτουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Το συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιείται από τη φορολογική διοίκηση για την εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων που αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές και τη φορολογική αντιμετώπιση επιχειρηματικών σχέσεων με συγκεκριμένες χώρες.
Με ισχνά κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.615,07 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,25%.
Στα 16 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο εξάμηνο 2026 παρά την άνοδο των εξαγωγών
Το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 2,62 δισ. ευρώ μέσα σε έναν μόνο μήνα.
Στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο: Στέγαση, μεταφορές και εστίαση οδηγούν το νέο κύμα ανατιμήσεων
Tο μεγαλύτερο βάρος στον οικογενειακό προϋπολογισμό εξακολουθεί να προέρχεται από τη στέγαση, η οποία κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,8%, αποτελώντας τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών.
Προκήρυξη νέου καθεστώτος ενισχύσεων 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην άμυνα και την αμυντική βιομηχανία
Στόχος είναι η τεχνολογική και παραγωγική αναβάθμιση των επιχειρήσεων, η ενίσχυση της καινοτομίας, η αύξηση της εξωστρέφειας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.
Νέοι κανόνες για τα Carboat στην Ελλάδα – Τι πρέπει να γνωρίζουν τουρίστες και επιχειρηματίες
Η απόφαση περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν τη χρήση του μέσου από τους πολίτες και τους επισκέπτες.
Άκυρες από την 1η Οκτωβρίου οι εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται στις ιστοσελίδες των δημόσιων φορέων
Με το νέο καθεστώς, η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα παύει να αποτελεί απλώς καλή διοικητική πρακτική και μετατρέπεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ κάθε εγκυκλίου.
Πάνω από 1.500 έλεγχοι σε παραλίες - Drones και νέες τεχνολογίες στη μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης του αιγιαλού
Τις περισσότερες καταγγελίες συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις.
Νέο πλαίσιο για τα internet café - Τι αλλάζει στη λειτουργία τους
Τα νέα internet cafe δεν θα ακολουθούν πλέον το προηγούμενο καθεστώς αδειοδότησης, αλλά θα υποβάλλουν γνωστοποίηση λειτουργίας στην αρμόδια αρχή.
Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς
Οι δικαιούχοι καλούνται να γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ανά ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Τι αλλάζει με τη βραχυχρόνια, προβλέψεις για «ήπια ανάπτυξη»
Ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγική δραστηριότητα της ελληνικής οικονομίας, όμως η συνεχής αύξηση των αφίξεων και των επενδύσεων έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση του χώρου.
H κυβέρνηση τα βλέπει ρόδινα, ο ΟΟΣΑ της χαλάει το αφήγημα: Στη χειρότερη θέση το εισόδημα των Ελλήνων
Από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, στις 13 καταγράφηκε αύξηση του εισοδήματος και στις οκτώ μείωση.
Η ακρίβεια εξανεμίζει τις χαμηλές συντάξεις - Στα 633 ευρώ η μέση σύνταξη χηρείας
Οι τιμές καταναλωτή στην Ελλάδα αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 21,4% την περίοδο 2021-2025, ενώ το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 60,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το περιοριστικό σχέδιο του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ
Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιεύθηκε από την Τεχεράνη, προβλέπεται η απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών και ισραηλινών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.