Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανοδικά κινούνται τα ενοίκια των φοιτητικών κατοικιών, με την αναζήτηση στέγης να αποτελεί βασικό ζήτημα για χιλιάδες νέους που πέτυχαν στις φετινές Πανελλαδικές και ετοιμάζονται να μετακινηθούν σε άλλη πόλη για τις σπουδές τους.