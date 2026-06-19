Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους σε χρονικό διάστημα έως και εννέα ετών, επιλέγοντας είτε 108 μηνιαίες δόσεις είτε 36 τριμηνιαίες είτε 18 εξαμηνιαίες.

Σημαντικές ελαφρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων περιλαμβάνει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας «Νικόλαος Ταγαράς» (ν. 5306/2026), τις σχετικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνοντας το πλαίσιο εφαρμογής νέων ρυθμίσεων για τις εισφορές σε χρήμα που συνδέονται με πολεοδομικές πράξεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλης.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η θέσπιση οριζόντιας μείωσης 20% στις εισφορές σε χρήμα που επιβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Η ρύθμιση αφορά εκκρεμείς οφειλές ιδιοκτητών σε περιοχές όπου έχουν εφαρμοστεί πολεοδομικά σχέδια και αναμένεται να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα σε πολίτες που εξακολουθούν να καταβάλλουν σημαντικά ποσά προς τους δήμους. Ωστόσο, η μείωση δεν εφαρμόζεται σε οφειλές που έχουν ήδη εξοφληθεί πλήρως, ούτε σε περιπτώσεις μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα ή προσκυρώσεων, ενώ τυχόν διαφορά που προκύπτει από ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Παράλληλα, ο νέος Κώδικας εισάγει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό σύστημα αποπληρωμής των εισφορών σε χρήμα. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους σε χρονικό διάστημα έως και εννέα ετών, επιλέγοντας είτε 108 μηνιαίες δόσεις είτε 36 τριμηνιαίες είτε 18 εξαμηνιαίες. Η δυνατότητα αυτή εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σημαντικά νοικοκυριά και επαγγελματίες, περιορίζοντας το οικονομικό βάρος που συνεπάγονται οι πολεοδομικές επιβαρύνσεις.

Επιπλέον, προβλέπεται πρόσθετο κίνητρο για όσους επιθυμούν να εξοφλήσουν νωρίτερα τις οφειλές τους. Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού της εισφοράς σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής της.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, τα έσοδα από τις εισφορές σε χρήμα αποτελούν πόρους των δήμων και προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, όπως οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής. Μάλιστα, ο νόμος προβλέπει ότι η διάθεση των συγκεκριμένων πόρων για διαφορετικό σκοπό θεωρείται άκυρη και μπορεί να επισύρει ευθύνες για τα αρμόδια όργανα.