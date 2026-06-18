Το «myPoint» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Σε αναβάθμιση της φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θέτοντας σε λειτουργία το νέο δίκτυο «myPoint», το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο πρότυπο εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.

Το «myPoint» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, συνδυάζοντας τη φυσική παρουσία με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή ταχύτερων, απλούστερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας ενιαία ποιότητα εξυπηρέτησης και διατηρώντας την άμεση ανθρώπινη επαφή όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού, οι υφιστάμενες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης μετασχηματίζονται σε σύγχρονους κόμβους υποστήριξης, οι οποίοι συνδέουν τη φυσική εξυπηρέτηση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Αρχής. Μέσω του νέου μοντέλου επιδιώκεται η καλύτερη καθοδήγηση των πολιτών κατά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στον χώρο εξυπηρέτησης, η βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνολικής εμπειρίας των συναλλασσομένων, καθώς και η μείωση των χρόνων αναμονής μέσω αποτελεσματικότερης διαχείρισης των αιτημάτων.

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται αρχικά σε έξι επιλεγμένα σημεία της Αττικής και προβλέπει ενιαία οργάνωση της διαδικασίας εξυπηρέτησης, από την είσοδο του πολίτη στον χώρο έως και την ολοκλήρωση του αιτήματός του. Η λειτουργία των «myPoint» βασίζεται σε τρεις διακριτές ζώνες. Η πρώτη αφορά την αυτοεξυπηρέτηση (Self-Service Point), όπου οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν κοινόχρηστο εξοπλισμό, όπως υπολογιστές και εκτυπωτές, με παράλληλη υποστήριξη για τη χρήση των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη ζώνη (Service Point) παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση και διαχείριση πιο σύνθετων υποθέσεων, ενώ η τρίτη (Back Office) αναλαμβάνει την ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων χωρίς άμεση επαφή με το κοινό.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το νέο δίκτυο δημιουργεί ένα πιο οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Αρχής και ενισχύοντας τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι υποστηρίζονται από σύγχρονα συστήματα και σαφέστερες διαδικασίες, γεγονός που τους επιτρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στην ουσιαστική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

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Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, το «myPoint» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελεσματικότερη οργάνωση των υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας, με κοινό πρότυπο λειτουργίας και εμπειρίας εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Αρχή. Όπως ανέφερε, μέσω του νέου δικτύου δημιουργείται ένα σύγχρονο και αναγνωρίσιμο σημείο επαφής με την ΑΑΔΕ, το οποίο συνδυάζει τη φυσική εξυπηρέτηση με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να έχει ευκολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, ταχύτερη εξυπηρέτηση και μια ενιαία, ποιοτική και ανθρώπινη εμπειρία συναλλαγής.