Οι χιλιάδες θεατές επιβεβαίωσαν ότι τα Ημισκούμπρια εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ατμόσφαιρα μεγάλης γιορτής και έντονης ενέργειας επικράτησε στην Πλατεία Νερού, όπου τα Ημισκούμπρια πραγματοποίησαν μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δυνατά live της καλοκαιρινής σεζόν, ξεσηκώνοντας χιλιάδες θεατές. Το θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό του ύφος, συνδυάζοντας σάτιρα, ρυθμό και αδιάκοπο χιούμορ, σε ένα πρόγραμμα που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο.

Από τα πρώτα λεπτά της εμφάνισής τους, το κοινό ανταποκρίθηκε με ενθουσιασμό, δημιουργώντας μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που μετατράπηκε σε διαρκές «πάρτι» μέχρι το τέλος της βραδιάς. Οι γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος ερμηνεύτηκαν με ένταση και σκηνική ενέργεια, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχησή τους στο ελληνικό κοινό.

Η συναυλία στην Πλατεία Νερού εντάσσεται στο πλαίσιο του Release Athens 2026 και σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος σε μεγάλες σκηνές, με το ενδιαφέρον να είναι τόσο έντονο που έχει ήδη οδηγήσει ακόμη και σε ανακοινώσεις για επιπλέον εμφάνιση λόγω της αυξημένης ζήτησης.

{https://www.tiktok.com/@releaseathensfestival/video/7653562457360977174}

Μαζί τους, στη σκηνή ανέβηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου από Goin’ Through.

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Τα Ημισκούμπρια είναι ένα από τα πιο γνωστά και επιδραστικά ελληνικά hip hop συγκροτήματα.

Δημιουργήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στην Αθήνα και αποτελούνται από τους Δημήτρη Μεντζέλο, Μιθριδάτη και Πρύτανη. Ξεχώρισαν πολύ γρήγορα γιατί δεν έκαναν «κλασικό» hip hop, αλλά συνδύαζαν ραπ μουσική με σάτιρα, χιούμορ και κοινωνικό σχολιασμό.

Στην πράξη, πολλά τραγούδια τους λειτουργούν σαν χιουμοριστική αλλά και καυστική κριτική της ελληνικής καθημερινότητας, των στερεοτύπων και της πολιτικής/κοινωνικής πραγματικότητας.

Έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς τη δεκαετία του 1990 και του 2000 με άλμπουμ που θεωρούνται σταθμοί για την ελληνική hip hop σκηνή, συμβάλλοντας στο να γνωρίσει το ευρύ κοινό αυτό το είδος μουσικής στην Ελλάδα.