Ο Nick Cave είναι στη σκηνή της Πλατείας Νερού για σχεδόν δυόμισι ώρες.

Όλα είναι έτοιμα για τη συναυλία του Nick Cave & The Bad Seeds, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Release Athens 2026, σε μια χρονιά – ορόσημο, καθώς συμπληρώνεται μια δεκαετία από το ξεκίνημα του φεστιβάλ.

Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα του, επιστρέφουν στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο, για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως μία από τις σημαντικότερες ζωντανές εμπειρίες των τελευταίων ετών, παγκοσμίως.

Ο Nick Cave & The Bad Seeds έρχονται στο Release Athens και την Πλατεία Νερού για να παρουσιάσουν ένα setlist που περιλαμβάνει τραγούδια και από τις τέσσερις δεκαετίες της καριέρας τους και να μας θυμίσουν ότι παραμένουν ένα από τα πιο συναρπαστικά live acts του πλανήτη.

Μαζί του θα είναι ο Baxter Dury, μία από τις πιο ιδιόρρυθμες και ευφυείς παρουσίες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής.

Θυμίζουμε ότι μετά την ακύρωση της εμφάνισης της Anna von Hausswolff η οποία βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης, μετά από χειρουργική επέμβαση, ο Nick Cave & The Bad Seeds όσο και ο Baxter Dury θα παρουσιάσουν διευρυμένα sets.



Επίσης, όσοι βρέθηκαν στο σπέσιαλ σόου του Release Athens με τον Chris Isaak στον Λυκαβηττό, θα έχουν ειδική έκπωση για την ημέρα που θα εμφανιστούν οι Nick Cave & the Bad Seeds και Baxter Dury (24/06) προς 55€ (από 68€).

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Δες το πρόγραμμα της 5ης ημέρας του Release Athens

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18:00

Baxter Dury on stage: 19:15

Nick Cave & The Bad Seeds on stage: 21:00

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Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται εδώ



